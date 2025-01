PlayStation a officiellement dévoilé aujourd’hui MLB The Show 25 et a confirmé que le jeu apparaîtra sur Nintendo Switch, comme nous l’avons vu avec la série au cours des dernières années. Sa sortie est prévue pour le 18 mars 2025 avec un accès anticipé dès le 14 mars grâce à l’édition Digital Deluxe.

La grande nouveauté du jeu est qu’il y aura trois athlètes cozy pour la première fois. Paul Skenes, Elly De La Cruz et Gunnar Henderson orneront la couverture, alors que la franchise célèbre son 20e anniversaire.

Les fans pourront découvrir la première bande-annonce de gameplay le 4 février à 9 heures du matin / 12 heures de l’après-midi / 17 heures au Royaume-Uni / 18 heures en Europe. De plus, il y aura des révélations hebdomadaires, y compris des approfondissements de bandes-annonces avec l’animateur du MLB Network Robert Flores, et le retour des premières de l’équipe de développement du studio de San Diego.

—

Le parcours de Paul Skenes a commencé au lycée et s’est poursuivi à l’université, où il s’est affirmé comme l’un des jeunes lanceurs les plus talentueux du baseball en remportant un championnat national avant d’être sélectionné comme premier choix global par les Pirates de Pittsburgh lors de la séance de sélection de la MLB en 2023. La saison suivante, Skenes a fait ses débuts en MLB et est devenu le premier joueur de l’histoire de la MLB à débuter le All-Star Game un an seulement après avoir été repêché. Il a couronné une saison 2024 incroyable en remportant le titre de recrue de l’année de la Ligue nationale et en étant nommé dans la première équipe de la MLB. Son histoire et ses compétences s’inscrivent parfaitement dans Road to the Show, où vous pouvez tracer votre propre chemin vers la grandeur.

L’ascension fulgurante d’Elly De La Cruz, des ligues mineures aux ligues majeures, illustre parfaitement l’excitation que l’on ressent lorsqu’on fait ses débuts dans la grande ligue et que l’on devient une star. Depuis ses débuts en ligue majeure en 2023 avec les Reds de Cincinnati, Elly s’est toujours révélé être l’un des joueurs les plus électrisants sur le terrain. Il est devenu l’un des plus jeunes joueurs de l’histoire de la MLB à frapper pour le cycle et est réputé pour sa vitesse fulgurante sur les bases et son bras en forme de canon, ce qui renforce encore son statut de l’un des talents les plus prometteurs de la ligue. Le All-Star de 2024 présente un ensemble impressionnant de compétences à cinq outils et une approche dynamique du switch-hitting – exactement ce dont rêvent les fans de MLB The Show lorsqu’ils développent ou acquièrent leur shortstop de départ dans le mode Franchise.

Pour compléter ce triple jeu de talent, il y a la recrue de l’année 2023 de la Ligue américaine, Gunnar Henderson. Sélectionné 42e au total lors de la draft 2019 de la MLB, Gunnar a rapidement gravi les échelons du système agricole des Orioles, faisant ses débuts dans la MLB à la fin de la saison 2022. À l’aube de la saison 2023, il a été nommé premier espoir de la liste des 100 meilleurs joueurs de la MLB. Lors de sa première saison complète dans les majeures, Gunnar est devenu une pierre angulaire du jeune noyau des Orioles, aidant l’équipe à atteindre sa première participation à la post-saison en sept ans. Ses performances exceptionnelles lui ont valu le titre de recrue de l’année de l’AL et un Silver Slugger Award. L’étoile de Gunnar a continué à monter en 2024, puisqu’il a été sélectionné pour débuter le MLB All-Star Game et participer au Home Run Derby. Son parcours en MLB trouve un écho profond chez les fans de MLB The Show qui s’efforcent de dominer la compétition en face à face dans leur quête de grandeur sur le diamant.