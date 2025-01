Après deux épisodes sur Nintendo 3DS, puis mobiles, la série Fantasy Life de Level-5 fait un retour attendu et ambitieux avec son troisième volet, Fantasy Life i : La Voleuse de Temps. Initialement prévu comme une exclusivité Nintendo Switch, ce nouvel opus prendra finalement une direction multiplateforme, incluant les consoles PlayStation, avec une sortie désormais fixée au 23 avril 2025.

Un long chemin vers la sortie

Annoncé pour la première fois en février 2023 lors d’une présentation Level-5, Fantasy Life i avait immédiatement conquis les fans grâce à son mélange d’Action-RPG et de simulation de vie. Malheureusement, les reports se sont succédé, repoussant le jeu, initialement prévu pour octobre 2024, à avril 2025. Cette nouvelle date semble désormais définitive, et une fuite récente sur le PlayStation Store américain nous apporte des informations intéressantes (voir plus bas).

Selon une page temporairement mise en ligne sur le PlayStation Store US, Fantasy Life i sera aussi disponible sur PS4 et PS5 avec des fonctionnalités adaptées aux consoles Sony. On y trouve :

Le support des vibrations via les manettes DualShock 4 et DualSense .

et . Des améliorations visuelles et de performance pour la PS4 Pro .

. Un mode multijoueur en ligne pour jusqu’à 4 joueurs , nécessitant un abonnement PlayStation Plus.

, nécessitant un abonnement PlayStation Plus. Une option de coopération en local pour 2 joueurs, idéale pour partager l’expérience sur le même écran.

Les équivalent sont attendus sur Nintendo Switch.

Une annonce imminente ?

Bien que la fuite du PlayStation Store semble avoir révélé les plans de Level-5 un peu en avance, l’éditeur n’a pas encore officiellement confirmé ces informations. Une annonce pourrait survenir dans les prochains jours, potentiellement lors d’un événement comme un State of Play, si l’on se fie au calendrier de Sony, dont le dernier événement annuel s’était tenu le 31 janvier 2024. Il y a aussi les rumeurs d’un Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 1 début février, qui serait un bon moment pour fixe la date officiellement.