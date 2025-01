L’industrie du jeu vidéo continue de faire face à des restructurations majeures. Deux annonces récentes, provenant de Phoenix Labs et Ubisoft, mettent en lumière les défis auxquels les développeurs et éditeurs sont confrontés dans un marché de plus en plus compétitif et en mutation.

Phoenix Labs : des licenciements massifs après une année difficile

Phoenix Labs, connu pour ses jeux Fae Farm et Dauntless, a annoncé une décision difficile : se séparer de la majorité de son personnel. Cette décision, qualifiée d’« inévitable mais nécessaire » par le studio, intervient après une première vague de licenciements en mai 2024, où environ 140 employés avaient déjà été affectés. Dans un communiqué publié sur LinkedIn, le studio a exprimé sa gratitude envers ses employés et a promis de fournir des mises à jour sur l’avenir de Fae Farm et Dauntless dans les semaines à venir. Cependant, la priorité actuelle reste de soutenir les employés impactés.

Voici un extrait du communiqué :

« Aujourd’hui est une journée difficile chez Phoenix Labs. Nous avons pris la décision de nous séparer de la majorité du studio dans le cadre de changements nécessaires à nos opérations. […] Nous encourageons nos pairs de l’industrie à tendre la main à ces individus exceptionnels, véritables talents du secteur. »

Des membres de l’équipe, tels que la concept artist Kimberley Parker et le senior tech designer connu sous le pseudonyme ‘ForgedPixels‘, ont également confirmé leur départ via BlueSky.

Ubisoft : des restructurations qui s’étendent à 2025

De son côté, Ubisoft a également annoncé de nouvelles suppressions de postes, avec 185 employés touchés à travers ses studios européens. Ces licenciements concernent les studios Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm, Ubisoft Reflections, ainsi que la fermeture complète du studio Ubisoft Leamington au Royaume-Uni, connu pour son travail sur la série DJ Hero. Dans une déclaration adressée à VGC, Ubisoft a expliqué que ces décisions s’inscrivent dans une stratégie de « restructurations » visant à « prioriser les projets et réduire les coûts pour garantir une stabilité à long terme ». L’entreprise a également fermé deux studios à San Francisco et au Japon en décembre dernier, et réduit son équipe de production à Sydney en Australie.

Des jeux en difficulté et un avenir incertain

Ces licenciements interviennent après une année où Ubisoft a vu plusieurs de ses titres majeurs, tels que Prince of Persia: The Lost Crown, Skull & Bones et Star Wars Outlaws, ne pas atteindre les objectifs fixés. Avec la perspective d’un potentiel rachat, le futur de la société semble désormais dépendre de Assassin’s Creed Shadows, dont la sortie est prévue en mars 2025 sur Xbox et PlayStation.