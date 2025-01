L’éditeur 2P Games et le développeur Double Cross ont confirmé la sortie de Sultan’s Game sur Nintendo Switch. Prévu pour le premier trimestre 2025 (au moins sur PC), ce jeu de simulation narratif basé sur les cartes promet une expérience unique et intense.

Un jeu cruel sous le règne du Sultan

Dans Sultan’s Game, vous incarnez l’un des ministres du Sultan, contraint de participer à un jeu macabre où l’échec est synonyme de mort. Chaque tour débute par le tirage d’une des quatre cartes du Sultan, chacune imposant une épreuve différente à réaliser dans un délai de sept jours :

La Carte de la Chair : Poursuivre des plaisirs charnels.

: Poursuivre des plaisirs charnels. La Carte de l’Extravagance : Dépenser sans compter pour satisfaire le Sultan.

: Dépenser sans compter pour satisfaire le Sultan. La Carte de la Conquête : Partir dans des aventures périlleuses.

: Partir dans des aventures périlleuses. La Carte du Carnage : Sacrifier une vie humaine.

Ces défis, bien que dangereux, représentent aussi des opportunités de se débarrasser d’ennemis, d’explorer des passions interdites ou de justifier des actes de rébellion. Mais attention, chaque action a un prix, et vos choix pourraient vous faire sombrer dans la trahison, la folie ou même la perte de votre humanité.

Une mécanique de jeu riche et stratégique

Sultan’s Game est un jeu de gestion de ressources au tour par tour où les cartes servent à allouer vos alliés, vos ressources et vos objectifs. Vous devrez accumuler des richesses, de l’équipement et des informations pour survivre tout en remplissant les missions imposées.

Le jeu vous permet de choisir votre rôle dans cette lutte pour le pouvoir :

Servir fidèlement le Sultan.

Comploter pour mettre fin à son règne tyrannique.

Explorer des aventures épiques comme terrasser un dragon ou répondre à l’appel de dieux sombres.

Vous pourrez également interagir avec divers personnages : soutenir votre conjoint dans des moments difficiles, nouer des relations interdites avec la reine, ou manipuler vos alliés pour gagner en influence dans la cour du Sultan.

Des décisions difficiles aux conséquences inattendues

Les choix dans Sultan’s Game poussent les joueurs à explorer leurs propres limites et principes. Vous pourriez devoir sacrifier des êtres chers ou céder à des désirs sombres pour satisfaire le Sultan. Mais des actions extrêmes peuvent susciter la haine et la vengeance, au point que même vos alliés les plus fidèles, comme votre conjoint, pourraient vous tourner le dos.

La victoire ne réside ni dans la sainteté ni dans la folie. Vous devrez équilibrer vos décisions, observer les réactions humaines face à ces épreuves extrêmes, et choisir entre obéir, trahir ou renverser le Sultan.

Une rejouabilité immense

Chaque partie de Sultan’s Game propose une expérience différente grâce à la séquence unique des cartes tirées. Que vous remportiez la victoire ou subissiez une défaite, vous gagnerez des points permettant d’améliorer vos ressources, de recruter de nouveaux alliés ou de débloquer de l’équipement pour les parties suivantes.

Avec plusieurs stratégies et fins possibles, Sultan’s Game invite les joueurs à explorer ses nombreuses ramifications narratives : devenir un ministre loyal, organiser une révolte pour libérer le royaume, ou invoquer des dieux sombres pour plonger le monde dans le chaos.