The Legend of Heroes : Trails in the Sky the 1st est un nouveau remake qui se dirige vers la Nintendo Switch. Une nouvelle bande-annonce du titre a été partagée, et elle donne un premier aperçu d’Estelle, Joshua et des mouvements de combat des gangs en 3D alors qu’ils parcourent un chemin familier à travers Ruan. Les fans de Trails se préparent à revivre l’aventure avec de nouveaux mécanismes de jeu, des graphismes améliorés et bien plus encore.

Le premier chapitre révolutionnaire de la célèbre série Trails fait ses débuts sur les consoles modernes en 3D. Anciens et nouveaux fans, préparez-vous à découvrir le Royaume de Liberl avec de toutes nouvelles localisations, des graphismes améliorés et des mécanismes de jeu raffinés. La série de jeux de rôle Trails est un drame d’ensemble avec une construction du monde détaillée et des personnages uniques. Elle a été acclamée tant au Japon qu’à l’étranger pour son histoire épique qui se déroule comme un long feuilleton télévisé et s’est vendue à plus de huit millions d’exemplaires.