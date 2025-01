20 ans après ses débuts, la saga de RPG stratégique continue !

Microids et NIS America sont fiers d’annoncer la sortie immédiate de Phantom Brave : The Lost Hero, en édition physique sur Nintendo Switch, PlayStation 5, et PlayStation 4 partout en France.

Cette édition comprend :

Le jeu Phantom Brave: The Lost Hero

Un mini artbook

La bande son numérique à télécharger

Célébrez le lancement avec du contenu exclusif !

À l’occasion du lancement, tous les joueurs pourront télécharger gratuitement les tenues Marona et Ash Phantom Isle, issues du Phantom Brave original, jusqu’au 13 février à 15 h.

À propos de Phantom Brave : The Lost Hero

Phantom Brave: The Lost Hero est un RPG stratégique unique qui se distingue par une liberté totale de mouvement sur une carte sans grille. Invoquez les membres de votre escouade de Phantoms pendant les combats en liant leurs âmes à des objets présents sur la carte.

Les Phantoms peuvent également être liés à des objets spéciaux appelés Gadgets, offrant des attaques puissantes mais lentes. De plus, Marona peut fusionner avec les Phantoms pour changer d’apparence et déclencher des attaques spéciales spectaculaires. La stratégie et le déroulement des batailles dépendent entièrement de vous !

Créez des personnages parmi 51 types d’unités différents et façonnez une équipe ultime en combinant montée de niveaux, recherche d’objets rares et exploration de donjons aléatoires. Les possibilités de personnalisation sont infinies !