Game Source Entertainment a annoncé aujourd’hui que Yasha : Legends of the Demon Blade, un RPG d’action se déroulant dans le Japon féodal, sortira le 24 avril 2025. Dans Yasha : Legends of the Demon Blade, les joueurs combattent des esprits malveillants en incarnant Shigure, le porteur de la lame démoniaque, Sara, l’émissaire oni, et Taketora, le samouraï démoniaque. Les voix de chacun de ces personnages sont interprétées par des acteurs japonais de renom, et leurs styles de combat sont uniques.

Game Source Entertainment a annoncé aujourd’hui la dernière bande-annonce de son très attendu roguelite d’action, Yasha : Legends of the Demon Blade, qui arrivera sur PlayStation 4/5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC le 24 avril 2025. Plongez dans un Japon féodal teinté de fantasy et de mécaniques roguelite avec Yasha: Legends of the Demon Blade. Ce jeu d’action-RPG raconte l’histoire du Roi des Démons, le Renard à Neuf Queues, dont l’invasion du monde humain a brisé des années de paix entre humains et démons. Développé par le studio indépendant taïwanais 7Quark, Yasha: Legends of the Demon Blade met en scène trois personnages principaux, doublés par des comédiens de renom :

Shigure (Yoko Hikasa) – Ninja immortel et maître de la Lame Démoniaque.

Sara (Ayana Taketatsu) – Émissaire Oni maniant une force brute redoutable.

Taketora (Rikiya Koyama) – Samouraï démoniaque et archer d’exception.

Chacun possède son propre style de combat, basé sur son arme et sa personnalité, et se lance dans un périple dangereux où le cycle de la vie et de la mort rythmera chaque affrontement contre des esprits maléfiques. En attendant sa sortie, les joueurs peuvent découvrir un aperçu de l’univers à travers une démo évolutive sur Steam. Celle-ci permet d’explorer des récits variés et d’expérimenter les mécaniques de combat uniques de chaque personnage dans un monde aussi magnifique que brutal.

Caractéristiques principales :

Trois héros jouables : Vivez des histoires distinctes en incarnant un Ninja Immortel, une Émissaire Oni et un Samouraï Démoniaque, chacun avec ses propres compétences et armes.

⚔ Un arsenal évolutif : Maîtrisez de puissantes Lames Démoniaques, collectez des centaines de « Soul Orbs » et obtenez des bénédictions du sanctuaire des Neko pour élaborer votre stratégie.

Des recettes à découvrir : Rassemblez des objets d’amélioration et des ingrédients culinaires pour débloquer des recettes, dont un ramen fantastique capable de conférer de puissants bonus.

Le Festival des Démons : Faites la connaissance de démons bienveillants dans un festival coloré issu d’une dimension alternative et formez des alliances pour obtenir des récompenses précieuses.

Un défi relevé : Débloquez des niveaux cachés aux difficultés accrues, repoussez vos limites et explorez des zones secrètes.

Avec ses mécaniques de combat dynamiques et son esthétique inspirée du Japon féodal, Yasha: Legends of the Demon Blade promet une aventure palpitante où affrontements intenses et exploration immersive se mêlent dans un cycle de vengeance et de rédemption. Restez à l’affût pour plus d’informations sur sa sortie officielle !