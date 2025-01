Digital Eclipse, Atari et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer l’arrivée au format physique du beat’em up survitaminé Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, disponible dès le 30 mai 2025 sur Nintendo Switch et Playstation 5 en éditions Standard et Deluxe.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind est la lettre d’amour de Digital Eclipse à l’ère des beat’em up multijoueur des années ’90, célébrant cette licence que tant d’enfants ont adorée, et gardent précieusement dans leur cœur de nos jours. Incarnez votre Ranger favoris, seul ou à plusieurs, et affrontez des hordes d’ennemis dans les lieux iconiques de la franchise puis assemblez le Megazord pour affronter des boss titanesques !