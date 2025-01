Les jeux de rôle sont appréciés par une importante communauté de gamers, prêts à y consacrer des jours et des nuits, voire des semaines et bien plus encore. Mais alors, quel est donc ce pari fou qui consiste à proposer sur console ce genre de jeu, tandis que l’aspect social et communautaire est au cœur du concept initial ? C’est pourtant le challenge audacieux que s’est lancé Ludogram. Nous avions particulièrement hâte de pouvoir enfin tester ce titre. Pas vous ?

Développé par Ludogram et édité par Ishtar Games, arrêtons de suite le suspens : Worlds of Aria peut sans mal se partager à la fois en ligne et en local. Tout du moins, telle est la promesse. Certes, l’ambiance sera nécessairement différente des grandes soirées de plateaux et de dés, mais tout de même… Il semblerait que pas mal d’ingrédients soient réunis pour offrir aux joueurs une expérience de jeu originale et assez prenante. Allez, qui fera rouler les dés en premier ?

Cocorico !

Worlds of Aria ne sort pas de nulle part…

Tiré d’un Actual Play sur Twitch, avec un financement participatif de 470k récoltés sur Ulule, nos développeurs français sont parvenus à sortir leur bébé sur console pour le plus grand plaisir de leur fidèle communauté. Les voix singulières de Lydia, Lam, Daz, FibreTigre et MisterMV sont bien présentes et ne manqueront pas de faire sourire les fans !

Je suis un géant de papier…

Quatre campagnes sont disponibles mais une seule est jouable à l’ouverture du titre : une bonne chose puisqu’il est nécessaire de parfaitement comprendre les mécaniques du jeu pour jouir de tout son potentiel. L’ensemble n’est pas si complexe, mais ce n’est guère une raison pour se lancer tête baissée. Par ailleurs, ces différentes campagnes se suivent. Il est donc compréhensible de ne pas y avoir accès sans en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Tout cela serait nettement moins savoureux.

Avant de se lancer dans le tutoriel, il est capital de choisir les personnages qui vont concourir dans notre partie. Quatre joueurs peuvent s’unir. L’ordinateur est là pour vous prêter main forte si personne sur le canapé n’est disposé à vous épauler. De nombreux personnages sont présents et, nous avons apprécié le choix particulièrement éclectique entre le magicien, le déserteur, la femme pirate, la pâtissière… Tous disposent de leurs propres statistiques qu’il serait dommage de négliger. Ainsi, prenez quelques instants pour prendre connaissance des spécificités de chacun : la force, mais aussi les points de vie, la dextérité, l’artisanat… A chacun ses points forts, et ses points faibles.

Nous choisissons un vieux druide sénile : sa capacité à communiquer avec les hamsters fait mouche, impossible de laisser celui-ci sur le banc de touche ! Nos trois autres compagnons sont choisis aléatoirement par l’IA. Notre petite équipe compte désormais la déesse de la piraterie, le magouilleur et le petit prince. Ahahaha, nous avons l’air si puissants tous ensemble !

Le tutoriel commence à dévoiler le fonctionnement de Worlds of Aria. Ce n’est qu’une petite mise en bouche, mais c’est bien suffisant pour se sentir à l’aise sur le plateau.

Toi, tu es dans les petits papiers !

Il serait possible de résumer le déroulement de Worlds of Aria en un amoncellement de scènes reliées plus ou moins adroitement entre elles. En effet, le jeu se découpe sous la forme de petites séquences au sein desquelles il convient de prendre les bonnes décisions. Chacun de vos choix va influencer la suite de l’aventure parfois avec des malus et des bonus, mais souvent avec des surprises assez étonnantes.

L’histoire se déploie au fil de petites scènes, tandis que les PNJ vous interpellent avec plus ou moins de sympathie. Alliances et trahisons, victoires et coups bas… Tout y est ! Et même quelques pots de vin…

Dans tous les cas, il convient de suivre un cheminement précis avec le placement de chacun de vos personnages qui prennent l’apparence de pions en papier (très charmants !). Vos options sont récapitulées en français à l’écran qui s’orne de petites cases pour accueillir chaque membre de votre équipe. L’une des originalités du titre repose en effet sur le principe de laisser le joueur prendre des directions différentes en fonction des personnages, y compris lorsqu’il est seul à tenir la manette. Lorsque 4 choix sont proposés, il est possible de sélectionner un pion pour chaque solution mais attention ! Rappelez-vous que tous vos personnages ne se valent pas et disposent de statistiques propres. Certaines situations sont donc plus adaptées à un membre de votre équipe qu’à un autre. A vous de faire les bons choix !

Petit aparté : un passage dans les options permet de laisser l’ordinateur faire ses propres choix. Dans le cas contraire, le joueur est libre de décider pour l’ensemble des personnages. Nous apprécions le libre arbitre laissé à chacun selon son style de jeu. Chez NT, nous avons pris plaisir à explorer l’intégralité des choix !

Dans de nombreuses situations, le tirage des dés est l’élément clef afin de faire éclater la victoire ou la défaite. Avec le curseur, le joueur est invité à réaliser un tirage. Les dés de Worlds of Aria rappellent ceux qu’il est possible de retrouver dans les parties réelles de jeux de rôle avec leurs 10 faces. Mignon. Si le score des dés est inférieur à la stat associée (liée à l’action en cours) du personnage, c’est gagné. Sinon, vous risquez de perdre quelques points de vie ! S’ils tombent à 0, c’est la mort ! En revanche, vous disposez d’une petite botte secrète pour décupler vos chances de victoire : chaque personnage est livré avec une certaine capacité. Par exemple, Gourmandise tire une carte qui améliore ou dégrade le score obtenu aux dés. L’assassin Bonne Fortune oblige les dés à se placer dans le critique : que ce soit une réussite (waaa) ou un échec (ça va faire mal…). L’archéologue Evy est capable d’obtenir à coup sûr une réussite critique. Toutes ces capacités sont spécifiques aux personnages mais prenez garde, elles sont limitées et vous ne pourrez pas en abuser !

Worlds of Aria est une pépite dans sa découverte. Chaque petite scène est l’occasion de découvrir un peu plus cette aventure, avec quelques passages mieux écrits que d’autres, mais toujours avec humour. L’histoire est prenante sans pour autant être particulièrement originale. Néanmoins, participer à un concours de brochettes tandis que notre reine court un grand danger a quelque chose d’absurde dans la situation, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Plusieurs stratégies s’offrent aux personnages afin de progresser. Worlds of Aria se déguste progressivement, avec parfois quelques retours en arrière (nous y reviendrons). Des objets sont amenés à compléter les différents inventaires. Ils s’articulent autour de deux axes majeurs : le soin (afin de récupérer quelques points de vie), ou l’amélioration des stats avec des équipements spécifiques. Ainsi, une juteuse pomme rouge est idéale pour retrouver un peu de pep’s, tandis que la lourde épée fauchée au garde est parfaite pour se montrer plus combatif.

L’aventure se découpe en multiples chapitres avec chacun ses propres objectifs. Une fois le chapitre bouclé, c’est l’heure des comptes : les objectifs permettent de collecter des étoiles, elles-mêmes indispensables pour améliorer sensiblement les statistiques de chacun des personnages. Vous commencez ainsi un nouveau chapitre un peu plus fort que le précédent ! A moins que vous n’ayez péri sur le champ de bataille…

A la fin de chaque chapitre, le joueur est devant un dilemme : poursuivre son chemin en se confrontant directement au chapitre suivant, ou bien recommencer le précédent afin de compléter l’ensemble des objectifs et ainsi tenter d’obtenir plus d’étoiles. Par ailleurs, il est assez plaisant de découvrir d’autres dialogues et de nouvelles surprises tout en évitant certains pièges désormais connus !

« Le papier est patient mais le lecteur ne l’est pas. » Joseph Joubert

Worlds of Aria sur Nintendo Switch est assurément une belle découverte mais il y a malheureusement un gros bémol : sa jouabilité. Modérons nos propos : c’est « jouable ».. Néanmoins, la manipulation des pions des personnages peut s’avérer assez fastidieuse : certaines bulles de dialogues/aide peuvent gêner le déplacement, d’autant plus qu’il est parfois nécessaire d’être rapide dans ses choix et ainsi livrer les pions dans les bonnes cases dans le temps imparti (un petit passage dans les options permet de soulager cela en augmentant le temps disponible).

Dans la même idée, la manipulation des objets est rapidement frustrante. Le titre est pensé pour être joué avec une souris : sur Switch, le curseur est agaçant, avec des ouvertures d’inventaire laborieuses. Il nous est même arrivé de perdre un objet, qui s’est mystérieusement volatilisé, tandis que nous souhaitions simplement le mettre dans un sac…

Gonflé d’une certaine confiance dans le titre, nous avons essayé maintes fois le tactile. Non. Niet. Nada. Impossible. Pourtant, le jeu s’y prête tout particulièrement : déplacer les personnages du bout des doigts, voilà qui serait bien plus agréable ! Espérons une mise à jour qui permettra cela…

Soulignons aussi que la fluidité est loin d’être exemplaire : de nombreux ralentissements sont à souligner au fil de la partie, avec des lancements de chapitre parfois un peu longs (qui peuvent laisser présager un bug).

La beauté du papier

Que vous préfériez jouer en portable ou en mode dock, le plaisir de déambuler auprès de ces petits personnages de papier est intact. Un effort a véritablement été réalisé sur les graphismes du titre. Sans doute ne conviendront-ils pas à tout le monde, mais le résultat est plaisant, avec un univers respecté et cohérent. Certains ennemis peuvent sembler un peu fragiles, il est vrai ! En revanche, en mode dock, un léger manque de netteté est à souligner.

Les efforts sont présents sur l’aspect sonore du titre. Les musiques et les bruitages sont réussis et permettent de se plonger pleinement dans l’aventure, avec de multiples ambiances. A l’image des dialogues, c’est fun et assez frais !

Les limites du jeu de rôle

Worlds of Aria est jouable en solo, en multi, en ligne ou en local. Nous vous le soulignions dès les premières lignes de ce test tant l’aspect communautaire est important.

Aspect que nous avons bien entendu voulu tester.

Précisons que nous avons eu quelques difficultés à connecter plusieurs joueurs. Après maintes tentatives, la connexion s’est finalement faite aussitôt ensuite… Soit.

Jusqu’à 4 joueurs peuvent prendre part à la partie en local. Chaque personnage est surplombé d’un triangle afin de pouvoir bien les distinguer : anecdotique mais fort pratique lorsqu’ils sont cachés, par exemple, dans des tonneaux (en l’absence des triangles, nous avons parfois hésité sur qui est qui !). Bien entendu, entre amis, la partie prend désormais une autre dimension : voilà qui est plus fun qu’en solitaire ! Souvent, la discussion s’ouvre, comme dans un véritable jeu de rôle. Prendrez-vous le même chemin ou bien tenterez-vous deux issues distinctes afin de connaître toutes les solutions possibles ? Libre à vous !

En ligne, il est important de préciser qu’il n’est guère possible de rejoindre n’importe quelle partie en cours. En effet, l’hébergement d’une partie s’effectue via un code spécifique : impossible ainsi de jouer avec de parfaits inconnus à tous moments. Déception…

Les limites du titre surviennent une fois toutes les options réalisées (notamment si vous prenez le temps de recommencer chaque chapitre, une quête de longue haleine, il est vrai). La rejouabilité est alors très limitée, à moins que les développeurs ne prévoient quelques mises à jour pour offrir aux joueurs d’autres escapades pleines de rebondissements avec leurs fines équipes de bras cassés… euh, avec leurs fines équipes de vaillants combattants !

Worlds of Aria est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.

Le saviez-vous ?

Le championnat du monde du lancer d’avions en papier existe !

Organisé par Red Bull (donne des ailes ! Vous l’avez ?), le tout premier tournoi s’est déroulé en 2006 et a permis de réunir de nombreux candidats de toutes nationalités.

Le prochain championnat pourrait bien avoir lieu en 2025… ça vous tente ?