Sorti initialement en 2020 en exclusivité sur consoles Sony puis sur PC, Bugsnax est ensuite sortie sur Nintendo Switch, une console parfaite pour cette aventure aussi intrigante qu’excentrique qui de base ne pouvait pas tourner sur la console hybride d’après les communiqués initiaux.

Développé par Young Horses, le studio derrière Octodad: Dadliest Catch, Bugsnax est un jeu singulier vous plonge dans l’univers étrange de l’île Zenkas, peuplée de créatures bizarres appelées Bugsnax, des animaux hybrides entre insectes et aliments.

Le studio Young Horses, basé à Chicago, est reconnu pour son approche créative et humoristique du game design. Après le succès inattendu de Octodad, l’équipe a misé sur un projet encore plus ambitieux avec Bugsnax. Bugsnax a reçu un accueil chaleureux à sa sortie initiale, notamment pour son esthétique charmante et son écriture surprenamment mature.

Une quête mystérieuse sur une île étrange

Dans Bugsnax, vous incarnez un journaliste en quête de scoop, invité sur l’île Zenkas par l’exploratrice Elizabert Megafig. Votre mission : enquêter sur la mystérieuse disparition d’Elizabert et découvrir les secrets de l’île peuplé de créatures mi-encas mi-insecte. De plus, on doit sauver un village est sens dessus dessous, et ses compagnons sont dispersés aux quatre coins de l’île, seuls… et affamés ! Pour cela, vous devrez capturer les 100 espèces de Bugsnax, étudier leur comportement, et aider les habitants de l’île, les Grumpus, à résoudre leurs problèmes.

Votre enquête vous conduit à interagir avec ces personnages tout en documentant les Bugsnax, ces créatures fascinantes dont les Grumpus raffolent. Mais derrière cette façade colorée et amusante, se cache une trame narrative plus sombre, explorant des thèmes comme la dépendance, la communauté et l’identité.

Il faudra prendre souvent parti, entre ceux qui veulent les cultiver, les autres habitants du village qui veulent les élever, les Bugsnax sont au centre de toutes les discussions.

Un savant mélange d’exploration et de capture

Le gameplay de Bugsnax repose principalement sur la capture des créatures en utilisant différents outils, mais il inclut également des éléments d’exploration, de résolution de puzzles et de gestion.

Chaque Bugsnax possède des comportements uniques et réagit différemment aux environnements et aux objets. Voici des exemples de principaux outils à votre disposition :

Le Piège à Bugsnax : Simple mais efficace, il vous permet de capturer des créatures lentes ou distraites.

: Simple mais efficace, il vous permet de capturer des créatures lentes ou distraites. La Sauce Launcher : Un lanceur de condiments (comme du ketchup ou du chocolat) pour attirer ou distraire certains Bugsnax.

: Un lanceur de condiments (comme du ketchup ou du chocolat) pour attirer ou distraire certains Bugsnax. Le Fil Tendu : Idéal pour tendre des pièges ou activer des mécanismes à distance.

: Idéal pour tendre des pièges ou activer des mécanismes à distance. Le Filet : Utile pour attraper des créatures rapides ou volantes.

En plus de capturer des Bugsnax, vous devez répondre aux besoins des Grumpus. Ces personnages vous confient des quêtes variées, souvent liées à leurs préférences alimentaires. Donner des Bugsnax à un Grumpus modifie son apparence en transformant une partie de son corps en l’aliment correspondant.

L’île Snaktooth est divisée en plusieurs biomes (plages, forêts, déserts, etc.), chacun abritant des Bugsnax spécifiques. L’exploration est gratifiante, avec des secrets cachés, des énigmes environnementales et des objets à collectionner. Il faudra essayer pas mal de choses pour avoir les Bugsnax les plus rares, qui sortent à certains moments de la journée.

Une aventure variée et modulable

La bande-son de Bugsnax, composée par Seth Parker, est un mélange envoûtant de mélodies douces et d’instrumentations électroniques. Chaque zone de l’île a son propre thème musical, ajoutant une profondeur à l’exploration.

Les dialogues sont entièrement doublés en anglais, avec des performances vocales exceptionnelles qui rendent les Grumpus mémorables et attachants.

Le bruitage des Bugsnax, qui prononcent leurs noms comme des Pokémon, est particulièrement charmant et contribue à leur personnalité.

Bugsnax arbore un style visuel coloré et cartoon qui convient parfaitement à l’univers loufoque du jeu. Sur Nintendo Switch, le jeu conserve son charme, mais avec quelques compromis techniques :

Comptez entre 8 et 10 heures pour terminer l’histoire principale, en fonction de votre intérêt pour les quêtes secondaires et la capture complète des Bugsnax. Les perfectionnistes qui souhaitent capturer toutes les créatures et découvrir chaque secret pourraient facilement dépasser les 15 heures de jeu.

Des concessions sur Nintendo Switch

La version sur PS5 bénéficie de graphismes en haute définition, avec des textures détaillées, des effets de lumière plus réalistes et une résolution native 4K en mode 60 FPS. Sur Switch, le jeu utilise une résolution dynamique pour maintenir des performances fluides, particulièrement en mode portable. Les textures sont moins détaillées et les ombres simplifiées. En mode docké, le jeu reste agréable à l’œil, mais il n’atteint logiquement pas le niveau de finesse visuelle offert par la PS5.

Sur PS5 le jeu fonctionne de manière impeccable à 60 FPS, garantissant une fluidité constante, même dans les environnements les plus complexes ou lors de scènes chargées. Les temps de chargement sont quasiment inexistants grâce au SSD ultra-rapide. Sur Switch, le jeu tourne à 30 FPS, ce qui reste suffisant pour une expérience agréable, bien que certaines baisses de framerate puissent survenir dans les zones très peuplées ou lors de captures complexes. Les temps de chargement sont plus longs, surtout en mode portable.

Les deux versions incluent l’ensemble des contenus de base et le DLC The Isle of Bigsnax. Pour ceux qui ne l’ont pas connu, The Isle of Bigsnax est une extension DLC gratuite pour Bugsnax sortie le 28 avril 2022. Elle introduit l’île Broken Tooth avec de nouveaux Bugsnax, des quêtes supplémentaires liées à cette île, ainsi que plusieurs gimmicks et défis.

Dans l’ensemble, cette version Nintendo Switch est tout de même bluffante, car en mode docké, l’expérience est vraiment agréable et fluide. On est loin du portage au rabais promis par ses détracteurs lors de son annonce.

Bugsnax est disponible sur l’eShop au prix de vingt-deux euros.