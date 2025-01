Natsume Inc., éditeur bien connu des jeux familiaux, a annoncé l’arrivée du Natsume’s Cozy Bundle sur Nintendo Switch. Cette compilation réunira deux jeux Harvest Moon initialement sortis sur Nintendo 3DS : Harvest Moon: The Lost Valley et Harvest Moon: Skytree Village.

Prévu pour l’été 2025, ce bundle inclura l’intégralité des DLC des deux titres sur une seule cartouche. De quoi ravir les fans de la franchise qui souhaitent redécouvrir ces jeux sur une plateforme moderne.

Harvest Moon: The Lost Valley

Sorti en 2014 sur 3DS, Harvest Moon: The Lost Valley vous plonge dans une vallée figée dans un hiver éternel. Pris dans une tempête de neige, vous découvrez un lutin de la récolte enseveli sous la neige. Celui-ci vous révèle que les autres saisons ont disparu, et que seul votre aide pourra ramener l’équilibre en collaborant avec les villageois, la Déesse des Récoltes et même le Roi du Monde Souterrain !

Caractéristiques :

✅ Plantez des cultures et élevez des animaux comme des vaches, des poules et des moutons.

✅ Mode de personnalisation en 3D : creusez, empilez et bâtissez votre ferme comme vous le souhaitez !

✅ Débloquez tout le potentiel des sept lutins de la récolte, de la Déesse des Récoltes et du Dieu de la Récolte.

✅ Nouez des liens avec les habitants du village.

✅ Jouez en tant que garçon ou fille, séduisez un prétendant(e), mariez-vous et fondez une famille.

✅ Tous les DLC inclus : tenues, ensembles de bâtiments, nouvelles cultures et personnages additionnels.

Harvest Moon: Skytree Village

Deux ans plus tard, en 2016, Harvest Moon: Skytree Village est venu enrichir la licence avec un nouveau défi : restaurer la puissance de la Déesse des Récoltes en redonnant vie à un monde devenu aride. En réveillant les sept Arbres-Célestes, vous pourrez ramener la fertilité aux terres et reconstruire un village prospère.

Caractéristiques :

✅ Une galerie de personnages hauts en couleur !

✅ Un système de terraformation qui vous permet de modeler votre terrain librement.

✅ Jouez en tant que garçon ou fille, séduisez un(e) prétendant(e) et fondez une famille.

✅ De nouvelles cultures et fleurs à découvrir.

✅ Un système de pêche amélioré avec la possibilité d’élargir les plans d’eau et d’attraper des poissons rares.

✅ Un village vivant avec de nombreux habitants ayant leur propre personnalité.

✅ Tous les DLC inclus : objets cosmétiques et deux personnages supplémentaires.

Une sortie mondiale pour l’été 2025

Natsume’s Cozy Bundle sera disponible en version physique et numérique sur Nintendo Switch auprès des principaux revendeurs et sur Natsumestore.com. L’éditeur Numskull Games se chargera de la distribution européenne, tandis que Soft Source s’occupera de l’Asie. Les amateurs de la licence pourront donc redécouvrir ces deux jeux sur Nintendo Switch avec tout leur contenu additionnel inclus. Un retour nostalgique parfait pour les fans de Harvest Moon et les nouveaux joueurs en quête d’une expérience agricole relaxante et immersive. ✨