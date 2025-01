Square Enix a annoncé aujourd’hui que Dragon Quest XI S sera temporairement retiré de l’eShop de la Nintendo Switch à partir du 1er février.

Selon le compte officiel X de Dragon Quest, cette suppression n’est que temporaire et serait due à de petites mises à jour apportées à la fiche du jeu sur la boutique en ligne. Aucune date de retour n’a été précisée pour le moment, mais le RPG culte devrait être rapidement de retour sur l’eShop.

FYI: DQXI S will be temporarily unavailable on the Nintendo eShop starting on Feb 1, 2025 as we make some minor updates to the store listing.

For those who have already purchased the game, fear not, the game will not be affected during this time and you can still venture forth…

— DRAGON QUEST (@DragonQuest) January 31, 2025