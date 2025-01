Microsoft continue de bouleverser l’industrie en rendant ses exclusivités Xbox disponibles sur d’autres plateformes. Alors que Forza Horizon 5 a été officiellement confirmé sur PlayStation 5, une rumeur persistante suggère également une arrivée sur la Nintendo Switch 2.

L’information vient du leaker eXtas1s, qui avait déjà prédit avec exactitude l’arrivée de Forza Horizon 5 sur PS5. Selon lui, le célèbre jeu de course en monde ouvert serait aussi en préparation pour la Switch 2. Pour l’instant, Microsoft n’a rien confirmé, et cette rumeur doit être prise avec prudence. Cependant, cette nouvelle s’inscrit dans la nouvelle stratégie Xbox, qui consiste à étendre ses licences majeures à d’autres plateformes. Microsoft a d’ailleurs récemment exprimé son intérêt pour la Switch 2, ce qui alimente les spéculations.

Un studio spécialisé en portages en charge de la version PS5

Le portage PS5 de Forza Horizon 5 est confié à Panic Button, un studio reconnu pour ses excellents portages sur Switch, comme Rocket League et DOOM Eternal. Si une version Switch 2 est bien prévue, il est possible que ce même studio soit impliqué, ce qui garantirait une optimisation de qualité.

Xbox et son ouverture aux autres plateformes

Ces dernières années, Microsoft a multiplié les sorties de ses exclusivités sur PlayStation et Nintendo. Parmi les jeux déjà disponibles ou en approche sur ces plateformes, on retrouve :

✔ Pentiment

✔ Grounded

✔ Sea of Thieves

✔ Hi-Fi Rush

✔ Indiana Jones and the Great Circle (PS5 en 2025)

✔ DOOM: The Dark Ages (PS5 en mai 2025)

Une autre licence emblématique refait régulièrement surface dans les discussions : Halo. Selon Jez Corden de Windows Central, la saga pourrait être la prochaine à débarquer sur PlayStation, maintenant que Forza Horizon 5 y est confirmé.

Phil Spencer confirme la volonté d’Xbox d’étendre ses jeux

Dans une récente interview avec Gamertag Radio, Phil Spencer, PDG de Xbox, a une nouvelle fois réaffirmé cette volonté d’ouverture :

️ Phil Spencer : « Je veux que tout le monde puisse jouer sur Xbox, et cela signifie que de plus en plus de nos jeux seront disponibles sur différentes plateformes. Pas seulement PlayStation – nous adorons ce que nous faisons avec Nintendo, ainsi qu’avec Steam, et cela va continuer, nous allons même accélérer cette dynamique. »

Forza Horizon 5 sur Switch 2, une possibilité crédible ?

Même si rien n’est encore officiel, les déclarations de Phil Spencer, le précédent leak correct d’eXtas1s, et la confirmation d’un portage sur PS5 renforcent l’idée que Forza Horizon 5 pourrait bien arriver sur la Switch 2. Avec une annonce du Switch 2 Direct prévue en avril, il ne serait pas surprenant que Microsoft en profite pour officialiser ce portage. Affaire à suivre !