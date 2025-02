En début d’année 2021, nous avons annoncé la sortie de Nightmare Buster: Rebirth sur Nintendo Switch. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette annonce, voici le lien vers l’article original ici.

Pour rappel, Nightmare Buster est un jeu Super Nintendo annulé en 1994, initialement développé par Arcade Studio. Ce dernier a dû fermer ses portes suite au refus de Sony de distribuer le jeu.

Aujourd’hui, le remake a refait surface sur la page X de Pix’n Love, qui se présente comme éditeur. Le développement du jeu est assuré par Aurora Game Studio, impliqué depuis le début du projet.

Pix’n Love Games n’est plus à présenter. Cette maison d’édition française, fondée en 2007, est dédiée au jeu vidéo et à la pop culture. Ils ont édité des jeux ainsi que des ouvrages sur l’histoire du jeu vidéo.

Aurora Games Studio, un petit studio indépendant français fondé en 2016, est situé à Angoulême en Nouvelle-Aquitaine. Spécialisés dans le jeu vidéo et les jeux de société, ils n’ont pour l’instant qu’un seul titre à leur actif : Nefasto Misadventure: Meeting Noeroze, également édité par Pix’n Love Games.

Something strange is going on behind the scenes…

Get ready: Nightmare Busters Rebirth is about to come out of the shadows! pic.twitter.com/vcRjpWUEJ2

— Pix’n Love Games (@pixnlove_games) January 30, 2025