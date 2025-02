Malgré l’arrivée imminente de la Nintendo Switch 2, la première console du nom continue d’accueillir de nombreux jeux dans les mois à venir. Voici un récapitulatif des récentes annonces et des titres confirmés pour la machine.

Les prochaines sorties sur Nintendo Switch

Parallel Experiment

Annoncé récemment, Parallel Experiment est un jeu de puzzle coopératif qui met l’accent sur la collaboration entre joueurs. Les détails spécifiques sur le gameplay et la date de sortie restent limités pour le moment.

Folly of the Wizards

Prévu pour 2025, Folly of the Wizards est un jeu d’action roguelike en 2D. Les joueurs incarneront des sorciers explorant des donjons générés aléatoirement, affrontant divers ennemis et collectant des objets pour améliorer leurs compétences.

The Rabbit Haul

Attendu en 2026, The Rabbit Haul est un jeu hybride combinant des éléments de simulation agricole et de tower defense. Les joueurs devront gérer une ferme tout en défendant leurs récoltes contre des vagues d’ennemis, offrant une expérience stratégique unique.

Town of Salem 2

Town of Salem 2 est un jeu de déduction sociale où les joueurs endossent divers rôles dans une petite ville, chacun avec des objectifs spécifiques. La version Switch apportera cette expérience intrigante aux joueurs sur console.

Shikhondo: Youkai Rampage

Disponible depuis le 29 mai, Shikhondo: Youkai Rampage est un shoot ’em up intense inspiré du folklore asiatique. Les joueurs devront affronter des hordes de démons dans des niveaux au design artistique distinctif.

Snezhinka: Sentinel Girls 2

Sorti le 13 février, Snezhinka: Sentinel Girls 2 est un jeu d’action mettant en scène des héroïnes combattant des forces obscures. Avec des graphismes animés et une histoire captivante, il promet une aventure engageante.

Sugoro Quest: Dice Heroes

Prévu pour une sortie occidentale le mois prochain, Sugoro Quest: Dice Heroes est un jeu de rôle unique qui combine des éléments de jeu de société. Les joueurs utiliseront des dés pour naviguer sur le plateau, combattre des ennemis et progresser dans l’histoire.

Side Kicks: Beyond

Annoncé pour cette année, Side Kicks: Beyond est un visual novel qui plonge les joueurs dans une histoire riche en rebondissements, avec des personnages intrigants et des choix narratifs influençant le déroulement de l’histoire.

Skies Above

Skies Above est un jeu d’action en pixel art qui propose des combats aériens dynamiques. Les joueurs piloteront des vaisseaux à travers divers environnements, affrontant des ennemis et des boss redoutables.

Cottonville

Annoncé récemment, Cottonville est un jeu de simulation agricole avec une touche unique. Les joueurs pourront personnaliser leur ferme, interagir avec les habitants de la ville et participer à diverses activités saisonnières.

Star of Providence

Avec une nouvelle bande-annonce et une date de sortie confirmée, Star of Providence est un jeu d’action-aventure qui mêle exploration et combats intenses, le tout dans un univers richement détaillé.

Cats the Commander

Annoncé pour la Nintendo Switch, Cats the Commander est un jeu d’action stratégique où les joueurs dirigent une armée de chats dans des batailles contre divers ennemis, combinant des éléments de stratégie en temps réel et de collection de personnages.

Beef Cat Ultra

Disponible depuis le 7 février 2025, Beef Cat Ultra est un auto-shooter frénétique mettant en scène un chat musclé affrontant des vagues d’ennemis dans divers environnements colorés.

Matchmaker Agency

Sorti le 13 février, Matchmaker Agency est un jeu de simulation où les joueurs gèrent une agence de rencontres, aidant divers personnages à trouver l’amour en fonction de leurs préférences et personnalités.

Guns of Fury

Prévu pour une sortie la semaine prochaine, Guns of Fury est un jeu de tir intense avec une variété d’armes et de niveaux. Les joueurs devront affronter des hordes d’ennemis tout en naviguant à travers des environnements complexes.

Skyline Bowling

Disponible depuis le 7 février 2025, Skyline Bowling offre une expérience de bowling unique avec des pistes situées sur des toits de gratte-ciel, ajoutant une nouvelle dimension au jeu classique.

Night Striker Gear

Annoncé récemment, Night Striker Gear est un jeu d’action qui promet des combats intenses et une histoire immersive. Les détails spécifiques sur le gameplay et la date de sortie restent à venir.