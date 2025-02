Encore une décision magistrale de Level-5…

Il y a quelques heures, LEVEL-5 a annoncé que FANTASY LIFE i : The Girl Who Steals Time sera lancé le 21 mai 2025 (voir ici). Le jeu a été repoussé à de nombreuses reprises depuis la date initiale de 2023, mais cette dernière date semble être la bonne. Malheureusement, les plans de sortie physique n’ont pas été maintenus.

Au Japon, FANTASY LIFE i : The Girl Who Steals Time sortira en version physique. Une sortie physique était également prévue en Occident, mais ce n’est malheureusement plus le cas. Vous pouvez toujours importer une copie japonaise et choisir l’option anglaise dans le jeu, mais c’est tout ce qu’il y a à faire. Pour la sortie occidentale, les joueurs auront le choix entre une édition standard et une édition numérique de luxe.

Un nouveau chapitre de la série FANTASY LIFE est sur le point de s’ouvrir ! Passez de l’un à l’autre des 14 rôles différents appelés Lives quand vous le souhaitez, et explorez une nouvelle île pleine de mystères. Construisez votre propre ville dans le présent et aventurez vous dans le passé. Retrouvez les personnages qui reviennent et découvrez les secrets de l’île en ruine. De plus, jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer ensemble en ligne.