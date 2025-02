Des combats intenses dans le monde de Gundam SEED, des graphismes améliorés, une localisation en anglais font parties des nouvelles expériences proposées aux joueurs

Paris, le 14 février 2025 – Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer la sortie de MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED, grand classique d’action-RPG de la PlayStation Vita, bientôt disponible pour la première fois en Occident. Fidèle au style « hack-and-slash » du titre original, cette version remastérisée bénéficie de graphismes améliorés, d’une interface utilisateur repensée, d’un nouveau mode de verrouillage des cibles et d’une localisation en anglais, pour une immersion totale dans l’univers de Mobile Suit Gundam SEED au rythme de combats de méchas inédits ou revisités. MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED sortira le 22 mai 2025 sur Nintendo Switch™ et PC (Steam®). Les précommandes de la version Steam du jeu sont déjà ouvertes, celles de la version Nintendo Switch ouvriront prochainement.

Dans la peau d’un soldat d’une des trois factions du jeu (Fédération Terrestre, Principauté de Zeon, Archangel), le joueur doit accomplir des missions narratives permettant de revivre des moments emblématiques de la série tels que Mobile Suit Gundam SEED et Mobile Suit Gundam SEED Destiny ou des histoires secondaires comme Mobile Suit Gundam SEED Astray, Mobile Suit Gundam SEED C.E. 73: STARGAZER et plus encore. Avec un large choix de mobile suits (plus de 100 modèles différents), il est possible de personnaliser sa machine de guerre avant de livrer des batailles nerveuses et intenses aux commandes de son mécha.