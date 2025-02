Level-5 a annoncé que Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, initialement prévu pour avril 2025, sortira finalement le 22 mai 2025. Mais la surprise ne s’arrête pas là : le jeu ne sera plus une exclusivité Nintendo Switch, puisqu’il arrivera également sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Crossplay et cross-save confirmés

Grande nouvelle pour les joueurs multi-plateformes : Fantasy Life i prendra en charge le crossplay, permettant aux joueurs de s’aventurer ensemble, quelle que soit leur console. De plus, une fonction cross-save sera intégrée, permettant de transférer sa progression d’une plateforme à l’autre. Ainsi, il sera possible de jouer sur Switch en mode portable et de poursuivre l’aventure sur grand écran sur une console de salon ou un PC.

Nouvelles fonctionnalités et aperçu du gameplay

Un le dernier trailer dévoile certaines nouveautés :

« Anywhere Gate » : un portail qui permet de rejoindre l’open world depuis n’importe où.

: un portail qui permet de rejoindre l’open world depuis n’importe où. « Gacha Dungeon » : un donjon aux structures aléatoires, se renouvelant à chaque tentative.

Ces ajouts viennent enrichir l’expérience de jeu en offrant davantage de liberté et de rejouabilité.

Bonus de précommande et éditions spéciales

Les joueurs qui précommanderont Fantasy Life i recevront un pack d’objets bonus, dont l’accessoire « Butterfly Charm », qui augmente les gains d’expérience.

Édition Deluxe numérique

Une édition spéciale, la « Digital Deluxe Edition », inclura :

Un monture exclusive « Inemuri Mini Dragon » , permettant d’explorer le monde plus rapidement.

, permettant d’explorer le monde plus rapidement. Des tenues spéciales inspirées des personnages du jeu.

Accès anticipé

Les joueurs qui opteront pour la version PlayStation ou Xbox bénéficieront d’un accès anticipé dès le 19 mai 2025. Sur Steam, une version « Advanced Access » sera également proposée.

L’augmentation de prix a été annoncée par LEVEL-5 dans un article de Famitsu: Afin d’élargir la plateforme et d’améliorer le graphisme, nous avons revu le prix de vente initial et l’avons remplacé par un nouveau prix. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir.

Ancien prix : Version packagée : 6 578 yens (TTC) / Version téléchargeable : 6 500 yens (TTC)

Nouveau prix : Édition normale : 7 678 yens (TTC) / Édition numérique de luxe (uniquement pour la version téléchargeable) : 8 778 yens (TTC)

Sur le site officiel international, toutes les versions du jeu disponibles en Occident sont répertoriées.

Édition standard (numérique) : $59.99

Édition numérique de luxe (numérique) : $69.99

Il n’y a aucune mention d’une sortie physique pour le jeu en occident, alors que le site web mentionne une sortie physique Switch/PS5 dans le portail japonais. Nintendo avait précédemment annoncé une sortie physique du jeu, mais celle-ci semble avoir disparu.