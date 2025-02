PQube et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer que Iwakura Aria, le nouveau visual novel des développeurs MAGES, sortira en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 dans le courant de l’année 2025.

Après la guerre, le Japon connaît une croissance économique rapide et, dans les fissures de la société, une jeune fille est laissée pour compte. Sans avenir à espérer, elle s’accroche à un fil d’espoir, à la possibilité d’une nouvelle vie, en tant que domestique de la famille Iwakura. Cependant, la famille Iwakura détient ses propres secrets, principalement liés à son héritière Aria, et Ichiko se retrouve aspirée dans un autre monde au sein même dans ce manoir.

Au milieu des espoirs et des attentes des gens, Aria et Ichiko ont perdu de vue leur véritable identité. À qui appartiennent les vies de ces jeunes femmes – qui continuent à jouer les rôles qui leur sont attribués ?

Pour reprendre le contrôle de leur vie, courage et volonté seront nécessaires, et leur rencontre fatidique pourrait bien être la clé pour libérer leur force cachée.

Découvrez l’histoire d’un été de 1966 qui a façonné l’avenir de la famille Iwakura et de leur nouvelle domestique.

Des révélations palpitantes : incarnez Ichiko, la gouvernante du manoir Iwakura, et découvrez les machinations effrayantes en jeu à mesure que vous vous rapprochez d’Aria et de son sombre destin.

Changez l’avenir : Avec 9 fins différentes à débloquer, les choix que vous faites affectent l’issue de l’avenir et la vie que mène le protagoniste 33 ans après les événements du jeu principal.

Débloquez des secrets : Utilisez la carte pour explorer différentes pièces du manoir afin de rassembler les informations clés nécessaires pour découvrir les secrets cachés des personnages.

Le carnet de croquis d’Ichiko : Des dessins soigneusement détaillés de ce qui captive son intérêt, ces dessins peuvent également révéler des indices cachés sur le cœur tordu du manoir Iwakura.

Rêve de renaissance : L’histoire prend vie grâce à des illustrations et des cadres découpés qui rassemblent plusieurs images en une seule scène, par l’illustrateur Hyakunen et le graphiste Fumi Nakada.

Des liens captivants : Les liens entre les femmes du manoir soudent l’histoire, de l’amitié à l’amour, ces émotions fortes sous-tendent le suspense qui se construit à chaque chapitre.

Iwakura Aria sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch courant 2025.