Le studio Witch Beam, célèbre pour ses succès comme Assault Android Cactus et Unpacking, revient avec une aventure musicale inédite. En collaboration avec l’éditeur CULT Games, ils annoncent aujourd’hui la sortie de Tempopo, un jeu de puzzle musical en 3D qui promet de faire vibrer les amateurs de casse-têtes et de mélodies.

Dans Tempopo, les joueurs se retrouvent plongés dans un univers céleste et coloré où le jardin musical d’Hana, autrefois luxuriant, a été disséminé à travers de magnifiques îles dans le ciel. Pour aider Hana à retrouver ses fleurs musicales, il faut guider les Tempopo, de petites créatures magiques et indisciplinées, à travers des niveaux rythmés par les quatre saisons. Ces casse-têtes exigent une planification minutieuse et une exécution précise : il s’agit de donner des instructions claires aux Tempopo pour pousser, soulever et détruire les obstacles et ainsi recréer l’harmonie perdue du jardin.

Le jeu propose également un mode de personnalisation unique, permettant aux joueurs de créer leur propre jardin des mélodies. Chaque fleur sauvée apporte une note unique à ce concert interactif, et en associant différentes mélodies, vous pourrez profiter d’un spectacle musical exceptionnel. Parmi les points forts de Tempopo, on note :

Un style visuel charmant et coloré, désormais en 3D, qui évoque la nostalgie des jeux de puzzle tout en offrant une touche moderne.

Une ambiance sonore immersive, portée par la bande originale du talentueux compositeur Jeff Van Dyck, primé aux BAFTA, garantissant que chaque note et chaque battement résonnent avec bonheur.

Un gameplay axé sur la planification et l’exécution, où chaque île représente un nouveau défi rythmé par les saisons, offrant ainsi une rejouabilité riche et variée.

La démo du jeu est déjà disponible sur Steam, permettant aux curieux de se faire un avant-goût de cette aventure musicale et de découvrir comment les Tempopo, malgré leur nature chaotique, s’harmonisent sous la baguette de chef d’orchestre qu’est Hana. Les fans de Nintendo Switch auront donc le plaisir de se lancer dans cette quête mélodieuse et apaisante dès le 17 avril 2025. Préparez-vous à explorer un monde où chaque puzzle est une note, chaque découverte un accord, et où la musique devient le fil conducteur d’une aventure aussi douce que rythmée.