– Plongez dès maintenant dans le monde merveilleux d’un système d’exploitation –

L’éditeur The Arcade Crew (Blazing Chrome, Young Souls, Infernax) et le studio Assoupi annoncent aujourd’hui la sortie de MainFrames, le jeu de plateforme bondissant mâtiné d’énigmes légères qui se déroule entièrement à l’intérieur de l’écran d’un ordinateur. Aidez le programme charmant et sensible Floppy à donner un sens à son existence avec une quête identitaire cybernétique dépaysante et intelligente. Le jeu est disponible sur PC et Nintendo Switch, avec 25 % de réduction sur son tarif de base de 12,99 € jusqu’au 12 mars.

Naviguez dans le petit monde cybernétique de MainFrames avec cette bande-annonce de lancement :

Dans MainFrames, modifier votre environnement est la clé pour progresser. Il faudra en effet réagencer les environs, en déplaçant notamment les fenêtres, icônes et autres pop-up, pour créer de nouvelles plateformes et sauter d’un programme à un autre. Chaque niveau s’accompagne de défis inédits, de tests de logique et de combats de boss propulsés par l’OS lui-même pour entraver votre progression. Ce voyage électrisant s’accompagne de fonds d’écran inspirés des grands classiques du genre pour une balade active en plein cœur des îles cybernétiques, forêts numériques et déserts informatiques qui émaillent cette interface résolument empreinte de nostalgie.

MainFrames suit les aventures de Floppy, un programme informatique en quête d’émancipation qui part à l’aventure pour découvrir ses origines et débloquer sa véritable fonction. Différents personnages hauts en couleur, à la tête du réseau de MainFrames, ne manqueront pas d’illuminer son parcours d’un humour grinçant doublé d’indices sur le sens de son existence. Bien qu’assez corsé par moment, MainFrames offre un level design astucieux pour une expérience équitable, qui n’entend pas défragmenter votre cerveau. La charmante aventure de Floppy est de celles qu’il ne faut absolument pas manquer.