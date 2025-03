Les fans des figurines ELDRADOR® CREATURES de schleich® peuvent dès maintenant participer à des batailles palpitantes dans ce jeu de stratégie au tour par tour

Wild River Games et schleich® lancent aujourd’hui leur nouveau jeu, ELDRADOR® CREATURES: Shadowfall. Basé sur le célèbre univers d’ELDRARDOR Creatures, le jeu est disponible dès maintenant en version numérique sur Nintendo Switch®, PlayStation® 4 & 5, Xbox Series X/S et PC, ainsi que dans le commerce sur Nintendo Switch® et PlayStation® 5.

ELDRADOR® CREATURES: Shadowfall embarque les joueurs dans une mission en les faisant s’allier aux créatures des mondes de la Lave, de la Glace, de la Pierre et de la Jungle afin de sauver ELDRADOR® de la menace du Monde des Ombres. Chacune des plus de 20 créatures jouables possède ses propres compétences et attaques spéciales qu’il faudra maîtriser et activer dans des combats stratégiques au tour par tour. Ces combats se déroulent dans plus de 10 niveaux fait à la main, emmenant les joueurs dans un voyage à travers des mondes fantastiques !

Les créatures du jeu sont basées sur les figurines originales d’ELDRADOR® CREATURES par schleich®, permettant aux fans de l’univers de vivre une expérience unique et authentique en les plongeant dans leur monde préféré. Wild River Games, développeur du jeu, a reproduit chacun des mondes dans les moindres détails et leur a donné vie avec une histoire. Ces mondes prennent vie grâce à une histoire entièrement doublée et une bande-son originale créée spécialement pour le jeu. Avec ELDRADOR® CREATURES: Shadowfall, les joueurs peuvent s’attendre à une aventure captivante, alliant profondeur tactique, combats dynamiques et tout le charme authentique d’ELDRADOR®. Facile à prendre en main pour les enfants et les nouveaux venus dans le genre, le jeu propose également un défi à la hauteur des joueurs expérimentés grâce à un niveau de difficulté ajustable.