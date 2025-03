En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Dungeons 4 sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride. Le jeu est disponible sur l’eShop comme en boutique.

Le Mal absolu et sa fidèle *tousse* servante, l’elfe noire Thalya, reviennent dans Dungeons 4 pour triompher une fois de plus des forces du bien.

Construisez un donjon douillet et confortable pour répondre aux besoins de vos créatures et régnez sur elles, puis envoyez-les dans le Surmonde pour rappeler gentiment aux bonnes gens qui y vivent que c’est le Mal absolu qui règne. Rassemblez votre Malfaisance de façon nouvelle et dynamique et déchaînez-la sur les forêts et les plaines verdoyantes du Surmonde pour les faire basculer du côté obscur. Mais veillez à ce que votre donjon soit bien sécurisé par des pièges et défendu par vos créatures, car ces satanés héros ne se tourneront pas les pouces pendant que vous transformez leur terre en un paradis de vacances des plus agréables pour le Mal absolu.

Mais quel est ce bruit ? « De l’or, de l’or, de l’or et des pierres précieuses, de l’or, des pierres précieuses et de l’or ! » L’ancienne chanson résonne dans tout le monde souterrain, accompagnée du bruit des marteaux et des haches. Les Nains sont arrivés pour réclamer leur part des abondantes ressources et, avec les Elfes et les Humains du Surmonde, ils envoient des équipes de raiders pour trouver le cœur du Donjon.

Dungeons 4 – Nintendo Switch™ Edition vous livre du Bien, avec une tenue » Princesse » exclusive pour Thalya, une nouvelle option de tenue pour les Grouillots et un skin unique pour votre salle du trône, ainsi que le » pack deluxe » comprenant la carte » Assaut sur Dollaran « , les apparences pour Thalya et la Main maléfique, la bande-son officielle et l’artbook numérique.