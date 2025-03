Réinventez vos soirées jeux grâce à l’univers magique de Sunderfolk, un RPG tactique au tour par tour et multijoueur où votre appareil mobile vous sert de manette*. Le jeu a été conçu pour des parties en coopération depuis le confort de votre domicile. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’unir pour explorer les magiques et dangereux Sunderlands.

*L’application mobile gratuite est nécessaire pour jouer au jeu.

Chaque joueur choisit l’une des six classes (Arcaniste, Barde, Berserker, Pyromancien, Ranger ou Voleur) et s’aventure avec ses amis dans les Sunderlands, participant à des combats tactiques au tour par tour. Contrairement aux RPG traditionnels, il n’y a pas d’ordre de jeu fixe, ce qui vous permet d’instantanément adapter votre stratégie aux conditions du champ de bataille. Puisque de nouveaux ennemis apparaissent à chaque tour, votre équipe doit coopérer afin de trouver la solution adaptée pour triompher.

Entre les missions, les joueurs retournent à Arden pour améliorer leur village. Débloquez et améliorez divers marchands locaux, établissez des relations avec d’autres Sunderfolk pour gagner des récompenses, et équipez vos personnages avec de nouvelles compétences, armes, babioles, et bien plus encore. Incarnez les héros d’Arden, protégez la ville et son Éclat de lumière de la corruption de la pierre d’ombre et venez à bout des menaces planant sur les Sunderlands.

Une expérience coopérative depuis votre canapé

Les meilleures aventures sont celles que l’on partage. Jusqu’à quatre joueurs peuvent découvrir ensemble cette nouvelle aventure RPG tactique où votre appareil mobile fait office de manette.

Découvrez un nouveau monde

Scannez le code QR sur votre écran, téléchargez l’application Sunderfolk gratuite* et transformez votre téléphone ou tablette en manette, jeu de cartes, livre de règles, inventaire, et bien plus encore. Vos amis et vos proches apprendront rapidement à jouer, car toutes les informations nécessaires seront à portée de main.

Six héros uniques

Les classes RPG traditionnelles ont été réinventées dans Sunderfolk. Incarnez un Arcaniste, un Barde, un Berserker, un Pyromancien, un Ranger ou un Voleur – chacun ayant son propre style de jeu. Personnalisez les forces de votre personnage avec des cartes de compétences et équipez-vous de babioles et d’armes pour adapter votre arsenal d’une quête à l’autre.

Combat tactique inspiré des jeux de rôle sur table

Chaque joueur effectue son tour en choisissant une de ses cartes de compétences pour déterminer les actions de son personnage. Les ennemis rôdent et possèdent leurs propres capacités et stratégies, mettant ainsi au défi votre équipe de changer d’approche d’une rencontre à l’autre.

Reconstruisez le village d’Arden

Le village d’Arden s’étend autour des vestiges d’une substance magique connue sous le nom de pierre de lumière, mais des forces inconnues venues des terres environnantes menacent l’existence même de la communauté. Entre deux quêtes, retournez à Arden pour améliorer les marchands, acquérir de nouveaux objets et équipements, et tisser des liens avec les habitants pour obtenir des récompenses supplémentaires.

Quatre joueurs, un seul jeu

Vivez l’expérience Sunderfolk avec vos amis sans frais supplémentaires. Notre système consistant à utiliser un appareil mobile comme manette est unique et permet à un joueur de faire profiter de cette aventure à trois de ses amis, sans que cela ne lui coûte plus cher. Un hôte a même la possibilité de diffuser sa session de jeu et d’inviter ses amis à le rejoindre à distance.