Crossy Road Castle est un jeu qui a des allures de jeu mobile. Sorti à l’origine sur l’App Store, il ressemble à beaucoup d’autres expériences à la qualité souvent… douteuse. Cependant, malgré les apparences, il se trouve que le platformer développé par les Australiens d’Hipster Whale cache bien son jeu. Voici notre test de Crossy Road Castle, disponible sur l’eShop depuis le 11 septembre 2024 au prix de vingt euros.

Un jeu à l’ambiance délirante !

Crossy Road Castle est un platformer au concept très simple. Nous avons trois vies et notre objectif est de réussir à faire le plus de niveaux possible sans perdre nos vies.

La prise en main est très simple : dans ce jeu, nous pouvons soit nous déplacer, soit sauter, et ces deux seules options permettent de franchir les nombreux obstacles proposés par les développeurs.

Il y a plusieurs tours avec des dizaines de niveaux à l’intérieur. Chaque tour a sa propre identité, ses propres difficultés, ses propres ennemis, ses propres récompenses, son propre boss… mais aussi ses propres salles secrètes.

Nous allons par exemple avoir la tour « Palais du pic de glace », avec un boss pingouin qui nous lance des bombes pendant que nous faisons de la luge, ou encore la tour « Atelier mécanique » avec un boss robot qui nous force à appuyer sur des briques dans le bon tempo.

En termes d’obstacles, nous allons par exemple rencontrer de la neige qu’il faudra escalader (et qui se dérobe sous nos pieds), des lasers qui se déplacent, des plateformes mouvantes, des objets qui nous transforment en ballon d’hélium ou encore des boutons à activer qui permettent d’accéder à la sortie pendant un temps limité…

Il y a deux types de pièces à récupérer dans Crossy Road Castle. L’une nous permet d’acheter des chapeaux (cosmétiques) et des cœurs pour les runs mal embarquées. L’autre nous permet d’acheter de nouveaux personnages à jouer (cosmétiques aussi).

Malgré les apparences « jeu mobile », Crossy Road Castle est une expérience fun et réussie. Les niveaux sont très rapides (environ trente secondes – une minute) et nous enchaînons les difficultés avec un vrai plaisir. C’est une expérience parfaite pour les joueurs casuals qui veulent se détendre pendant une petite demi-heure… ou plus.

Fun, accessible, et addictif

Le jeu est aussi très addictif, et une fois la run lancée, il est difficile de s’arrêter. L’aspect social de l’expérience, qui permet de jouer très facilement jusqu’à quatre joueurs en local comme en ligne, rend l’expérience d’autant plus amusante.

Pour avancer, il faut au moins qu’un des quatre joueurs réussisse le niveau, ce qui permet même aux moins bons du groupe de s’amuser et de progresser !

Même avec des inconnus, une complicité peut alors rapidement s’installer : nous recevons souvent des émoticônes d’encouragement quand nous sommes le dernier personnage vivant et d’autres n’hésitent pas à faire des « danses de la joie » (des simples mouvements droite-gauche) pour célébrer la fin des niveaux. Il y a un vrai esprit bon enfant dans Crossy Road Castle (certainement aidé par le peu d’interactions sociales possibles) et cela fait plaisir de voir un jeu en ligne avec une telle ambiance.

Les développeurs ont réussi à créer une expérience avec les mêmes qualités qu’un Mario (toute proportion gardée), à la fois simple à prendre en main mais avec un level design soigné qui renouvelle en permanence l’expérience.

Les obstacles sont variés et même si certains niveaux se répètent, il y a un vrai plaisir manette en main. Certains niveaux sont intelligemment conçus, d’autres sont très funs à jouer et il y a même quelques niveaux pour ceux qui recherchent une vraie difficulté.

Les skins à débloquer sont amusants (chaque personnage a son propre son, que ce soit le chien qui aboie, le chat qui miaule… ou le pigeon gâteaux qui a des flatulences) et nous prenons du plaisir à débloquer de nouveaux chapeaux pour les habiller selon nos envies (préférez-vous mettre un joli bonnet ou un cornet de glace sur la tête de votre personnages ?).

La belle surprise de ce début d’année

Il suffit aussi de faire cent niveaux pour débloquer une nouvelle tour, ce qui incite à jouer pour découvrir un contenu qui est à la fois pas si grand mais assez fourni. Pour compléter le tableau, il y a aussi des évènements hebdomadaires qui permettent de récupérer plus de récompenses et de parader en haut du classement en ligne.

Crossy Road Castle n’est cependant pas totalement parfait. Le jeu repose énormément sur sa communauté, et si, la plupart du temps, nous tombons sur des personnes agréables, nous avons eu aussi quelques comportements toxiques comme des joueurs qui profitent des autres pour avancer dans les niveaux sans bouger ou d’autres qui activent des plateformes pour tuer volontairement ses amis…

L’écran est peu pratique à plusieurs en local, avec une caméra qui s’éloigne et nous oblige soit à attendre nos amis, soit à plisser fortement des yeux pour voir l’action qui nous intéresse.

Le jeu est bien fourni, nous sommes loin de débloquer toutes les tenues et les personnages, cependant, nous avons aussi une certaine appréhension en pensant au moment où nous aurons tout déverrouillé. Est-ce que le jeu sera aussi addictif quand il n’y aura plus de micro-objectifs ? Quand il n’y aura plus de raison pour enchaîner les niveaux ?

Malgré tout, Crossy Road Castle est une expérience que nous vous recommandons vivement si vous cherchez une expérience fun, sans prise de tête, avec ses amis ou des inconnus. Même les allergiques du platformer pourraient se réconcilier avec le genre.

La direction artistique, bande-son et graphismes, est à la fois colorée et enfantine, avec un style voxel mignon qui est cohérent et efficace. Chaque tour a vraiment sa personnalité et c’est agréable de se déplacer dans des décors variés et travaillés !

Nous vous joignons une vidéo de vingt-quatre minutes réalisée par nos soins lorsque nous découvrions le jeu.