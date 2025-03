L’aventure-platformer basée sur l’émission de télévision adorée est maintenant disponible en édition physique en boutiques et numérique sur le Playstation Store et le Nintendo eShop.

Maximum Entertainment, en collaboration avec Cloudco Entertainment, est ravi d’annoncer le lancement officiel de Les Bisounours : Libérez la Magie, une aventure de plateformes chatoyante basée sur l’émission de télévision bien-aimée. Maintenant disponible sur PlayStation®5 (physique et numérique), PlayStation®4 (numérique uniquement) et Nintendo Switch™ (physique et numérique), le jeu donne vie au monde merveilleux de Bisouville avec un gameplay stimulant pour les fans de tous âges.

Les joueurs peuvent se glisser dans les pattes de Toucâlin, Toudodo, Toubisou et d’autres encore, et explorer plus de 200 niveaux remplis de mini-jeux, d’obstacles et de capacités magiques. Inspiré des jeux d’arcade classiques, Les Bisounours : Libérez la Magie mêle aventure, travail d’équipe et défis amusants pour créer une expérience interactive à la fois nostalgique et originale.

« Les Bisounours ont toujours été une source d’inspiration en termes de gentillesse, de travail d’équipe et d’aventure, et ce jeu donne vie à ces valeurs d’une toute nouvelle manière », a déclaré Ian Lambur, vice-président exécutif, stratégie de contenu, coproductions, distribution mondiale et numérique chez Cloudco Entertainment. « Les Bisounours : Libérez la magie offre une expérience interactive qui mêle nostalgie et histoire inédite, permettant aux fans de s’immerger totalement dans le monde de Bisouville et de créer leurs propres moments magiques. »

Avec de nombreux mini-jeux, des autocollants à collectionner et des surprises fantaisistes, Les Bisounours : Libérez la magie offre un voyage léger et plein d’aventures dans l’univers des Bisounours. Les joueurs peuvent se débarrasser des nuages d’orage, aider les Jardinous et débloquer des surprises passionnantes en chemin, tout en découvrant le monde coloré et joyeux de Bisouville.

« En tant que marque qui a apporté de la joie à de nombreuses générations, nous voulions que Les Bisounours : Libérez la magie crée un sentiment de découverte et d’amusement à la fois nostalgique et nouveau », a déclaré Philippe Cohen, PDG de Maximum Entertainment. « C’est une expérience qui permet aux joueurs de vraiment se rapprocher de ces personnages bien-aimés d’une manière passionnante et interactive. »

Les Bisounours : Libérez la Magie est également disponible dès aujourd’hui au format physique sur PlayStation®5 et Nintendo Switch™ dans toutes vos boutiques préférées. Cette édition inclut une adorable jaquette réversible ainsi que des autocollant des Bisounours.