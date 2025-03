Sortie prévue sur Nintendo Switch et Steam le 25 juillet 2025 en Amérique du Nord et en Europe

Spike Chunsoft, Inc. a annoncé aujourd’hui No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES, un nouvel opus de la série AI: THE SOMNIUM FILES. Ce nouvel épisode sortira sur Nintendo Switch et Steam en Amérique du Nord et en Europe le 25 juillet 2025.

La série d’enquêtes narratives AI: THE SOMNIUM FILES a été largement saluée par la critique et les joueurs du monde entier. Le premier jeu, AI: THE SOMNIUM FILES, est sorti en septembre 2019, suivi par AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative en juin 2022.

Dans ce nouvel épisode, les joueurs incarnent Kaname Date, le protagoniste de la série, et font à nouveau équipe avec Aiba, son IA-Ball, pour résoudre une affaire mystérieuse et secourir Iris, une idole d’Internet contrainte de participer à un jeu d’évasion mortel.

No Sleep For Kaname Date introduit une nouvelle mécanique de gameplay : « Escape ». Comme dans les précédents opus, les joueurs mèneront des enquêtes en examinant des scènes de crime et en interrogeant des témoins. Dans les phases de Somnium, ils entreront dans les rêves des suspects et des témoins clés. Désormais, une troisième phase, « Escape », propose de résoudre des énigmes pour s’échapper de pièces verrouillées. En alternant entre ces trois mécaniques, les joueurs devront rassembler les indices nécessaires pour élucider l’affaire.

Le jeu est dirigé par Kazuya Yamada (Spike Chunsoft), qui en signe également le scénario, sous la supervision de Kotaro Uchikoshi, scénariste des précédents volets et désormais directeur de la série. Yusuke Kozaki reprend son rôle de character designer, tandis que Keisuke Ito compose la bande-son.

Équipe de développement

Producteur : Yasu Iizuka

: Yasu Iizuka Directeur & Scénariste : Kazuya Yamada

: Kazuya Yamada Directeur de la série / Superviseur du scénario : Kotaro Uchikoshi

: Kotaro Uchikoshi Character Designer : Yusuke Kozaki

: Yusuke Kozaki Compositeur : Keisuke Ito

Résumé de l’histoire

Un jour après la résolution des nouveaux meurtres en série du Cyclope, l’idole d’Internet Iris Sagan (alias A-set) est enlevée par un OVNI et forcée de participer à un jeu d’évasion mortel nommé The Third Eye Game. Pendant ce temps, ailleurs en ville, un dispositif mystérieux est découvert. Il ressemble à un cercueil, et un mot y est attaché :

« Psync me »

S’appuyant sur un fragile lien de communication avec Iris, un homme reprend du service pour traquer cet OVNI qui ne devrait pas exister. Aux côtés de son partenaire IA-Ball, Aiba, il se lance dans une nouvelle enquête. Cet homme… c’est l’agent spécial Kaname Date.

Messages de l’équipe

Kotaro Uchikoshi – Directeur de la série et superviseur du scénario

« Sur ce projet, j’ai occupé le rôle de superviseur du scénario, avec une vue d’ensemble sur toute la série. Dès le début, j’avais confiance en l’équipe de développement, mais je dois avouer que le résultat final a largement dépassé mes attentes. »

« L’élément central du jeu, le ‘jeu d’évasion’, ne se limite pas à une série d’énigmes : il a été conçu avec une signification thématique profonde et une difficulté parfaitement équilibrée. Je suis convaincu que les joueurs, qu’ils soient nouveaux ou fans de longue date, prendront plaisir à le découvrir. »

« Ce jeu est un véritable hymne à l’amour, conçu par une équipe passionnée pour tous les fans de la série AI. »

Kazuya Yamada – Directeur et scénariste

« Je suis Kazuya Yamada, directeur et scénariste de ce projet. »

« Si nous avons pu vous proposer ce titre, c’est grâce à tous ceux qui ont exprimé leur désir de revoir Date en tant que protagoniste. Merci infiniment. »

« Nous avons voulu créer un jeu aussi riche que possible, au point de poser quelques défis à l’équipe de développement. Mais grâce à cela, nous sommes convaincus d’avoir conçu une expérience que tout le monde appréciera. Nous avons hâte que vous puissiez y jouer. »