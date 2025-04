Monster Train 2 a des wagons de nouveautés comme de nouvelles factions jouables, des types de cartes inédits, la possibilité de personnaliser son train pour l’améliorer, un mode Infini, des défis quotidiens et dimensionnels, des mutateurs de run, des classements en ligne et plus encore. Fort d’un immense panel de cartes à combiner pour trouver les meilleures synergies et construire le deck ultime, cette suite reprend les batailles sur trois niveaux caractéristiques du jeu original. Encore plus riche, Monster Train 2 garantit une bonne dose de stratégie, d’excitation, de découvertes mortelles et de fun à destination des nouveaux et nouvelles venues comme des stratèges expérimentés.