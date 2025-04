Depuis l’annonce officielle de la Nintendo Switch 2, de nombreuses zones d’ombre subsistent, notamment concernant les fameuses « Switch 2 Edition » de certains jeux. Ces éditions hybrides, qui combinent un titre original Nintendo Switch et une version optimisée pour la nouvelle console, ont rapidement soulevé une question cruciale pour les joueurs : que contient réellement la boîte ?

Alors que le service client de Nintendo UK affirmait la semaine dernière que les éditions physiques comprendraient une cartouche pour la version originale du jeu et un code de téléchargement pour l’upgrade Switch 2, cette information est aujourd’hui formellement démentie par Nintendo dans une déclaration officielle transmise au site australien Vooks.

La vérité sur les éditions physiques Switch 2

Un porte-parole de Nintendo a précisé sans ambiguïté :

« Les éditions physiques des jeux Nintendo Switch 2 Edition publiées par Nintendo incluront la version Switch et son upgrade Switch 2 directement sur une seule cartouche, sans aucun code de téléchargement. »

En d’autres termes, pour les jeux Nintendo et first-party, tout sera contenu sur la cartouche. Vous pourrez donc profiter de la version optimisée pour Switch 2 sans passer par un téléchargement supplémentaire. Une excellente nouvelle pour celles et ceux attachés au marché physique, à la revente ou à la simple idée de posséder un produit complet, fonctionnel hors-ligne et transmissible.

Attention aux éditeurs tiers

Cependant, Nintendo précise également que cette politique ne s’applique pas forcément aux éditeurs tiers. Certains pourront choisir de commercialiser des versions physiques contenant uniquement un code de téléchargement (type Key Card), voire une simple version Switch sans upgrade intégré. Une vérification s’imposera donc avant achat, surtout si vous collectionnez ou souhaitez éviter les éditions « boîtes vides ».

Une édition spéciale, mais pas toujours très lisible

Pour rappel, les Switch 2 Edition sont identifiables par un bandeau spécifique sur la jaquette mentionnant :

« Cette Nintendo Switch 2 Edition comprend le jeu Nintendo Switch et le pack de mise à niveau Nintendo Switch 2. »

Un QR code et une URL y sont aussi apposés pour en savoir plus, mais jusqu’à cette clarification, le flou régnait sur le contenu réel de la boîte.

Quelques titres concernés au lancement

Parmi les jeux concernés dès le lancement de la Switch 2, on retrouve plusieurs poids lourds du catalogue Nintendo :

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch 2 Edition (sans les DLC)

(sans les DLC) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Switch 2 Edition

Metroid Prime 4: Beyond

Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World

Mario Party Jamboree + Jamboree TV

Rune Factory: Guardians of Azuma (publié par Marvelous)

Moralité : soyez attentifs au dos des boîtes… et méfiez-vous des petites lignes !