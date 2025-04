Snow Bros. 2 Special débarque sur Nintendo Switch, proposant une réédition modernisée du jeu d’arcade de 1994. Entre hommage nostalgique et tentative d’adaptation aux standards actuels, ce titre mêle plates-formes, combats chaotiques et multijoueur endiablé. Mais derrière son apparence colorée se cache une expérience polarisante : un plaisir coupable pour les fans de la première heure, un fossile maladroit pour les nouveaux joueurs.

Quand le retro nous rappelle ses limites

Le but du jeu est de traverser six mondes composés de neuf niveaux chacun afin de vaincre des boss et de sauver une princesse. Chaque niveau demande d’éliminer tous les ennemis en deux temps : d’abord les emprisonner dans des boules de neige ou tornades selon le personnage utilisé, puis les projeter contre des murs ou d’autres ennemis pour déclencher des réactions en chaîne et des combos. Certains niveaux proposent des variantes, comme des ascensions chronométrées ou des affrontements de boss plus intenses.

Côté gameplay, chaque personnage dispose de son propre style d’attaque. Les personnages de base comme Nick et Tom transforment les ennemis en boules de neige, tandis que d’autres, spécialisés dans le vent, génèrent des tornades. Des personnages déblocables apportent encore plus de variété, comme un haricot dansant capable de double-sauter ou même des ennemis devenus jouables. La mécanique de combos récompense les enchaînements efficaces par des bonus généreux, mais l’équilibre est imparfait : certains personnages se révèlent peu adaptés à certains niveaux, et les combats de boss souffrent de mécaniques répétitives et parfois laborieuses.

Le jeu propose deux modes principaux. Le mode Remake modernise l’expérience avec des graphismes retravaillés, de nouveaux personnages et des modes Survie et Contre-la-montre. Il intègre également un multijoueur local jusqu’à quatre joueurs, dans un esprit très arcade. À côté, le mode Classique permet de revivre le jeu tel qu’il était à l’origine, sans les ajouts récents, pour une expérience plus nostalgique.

La maniabilité repose sur des contrôles simples tels que la direction, le saut et l’attaque, mais l’ensemble est perturbé par des retards d’input et des ralentissements fréquents, surtout lors des affrontements intenses ou en multijoueur. De plus, les mécaniques de combo ne sont pas clairement expliquées, ce qui rend les premières heures de jeu frustrantes, surtout pour les nouveaux venus.

Techniquement passable…

Sur le plan sonore, la bande-son reprend majoritairement les musiques de l’opus original, avec des thèmes énergiques mais rapidement répétitifs. Les bruitages, bien que dans un style volontairement rétro avec des cris d’ennemis et des sons de projectiles à l’ancienne, manquent de richesse et d’impact.

Visuellement, le remake opte pour un style cartoon aux couleurs vives, ce qui lui donne une certaine identité, mais certains décors pâtissent de motifs trop répétitifs et d’une surcharge visuelle. Le bestiaire reste néanmoins inventif et varié, notamment du côté des boss, avec des créatures excentriques et originales. Malheureusement, certains effets visuels comme la neige ou les tornades manquent de lisibilité, ce qui gêne parfois la compréhension de l’action.

La campagne principale se termine en environ trois heures pour les joueurs expérimentés, ce qui reste assez court. Quelques contenus supplémentaires viennent gonfler l’expérience, comme un mode multijoueur sympathique mais sans grande profondeur, ou des modes Survie et Time Attack qui n’apportent que peu de récompenses notables. Le tarif de 30 € paraît donc élevé pour un contenu aussi limité et une rejouabilité restreinte.

Snow Bros. 2 Special est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch.