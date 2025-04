Shinsegae I&C a annoncé que la version Nintendo Switch d’Ogu and the Secret Forest sera disponible mondialement le 29 avril 2025. Ce jeu d’aventure en 2D, avec ses personnages dessinés à la main et ses nombreux puzzles, est un portage de la version PC initialement développée par MoonLab Studio et Sinkhole Studio, et lancée en juillet 2024.

Dans ce titre, le joueur contrôle le personnage « Chibi Ogu » qui explore six types d’environnements distincts, tels que les déserts, les zones maritimes et les étendues enneigées. Le jeu se compose de plus de 250 niveaux, proposant des missions d’exploration, des activités de collecte, ainsi que des sous-quêtes incluant la pêche et la cuisine, dans le but d’enrichir l’immersion dans son univers particulier. Au cours de chaque niveau, le joueur doit résoudre des énigmes et récolter des indices pour dévoiler les secrets de la trame narrative.

La version Nintendo Switch sera proposée en format numérique et en version physique. La version numérique est tarifée à 2 950 ¥ (avec une remise de 10 % en précommande), tandis qu’une édition Deluxe de la version physique est disponible au prix de 4 950 ¥. Les campagnes de précommande offrent divers bonus promotionnels, par exemple, Amazon.co.jp propose une carte de « clear card » originale dans le cadre de ses offres de précommande, tandis que la version physique comprendra une carte photo à l’effigie de Chibi Ogu. Des objets de collection supplémentaires, tels qu’un porte-clé OST NFC, un patch de personnage, une carte imprimée et des autocollants, font également partie de la configuration spéciale de l’édition Deluxe.

Le jeu se présente comme un ensemble complet destiné aux amateurs du genre aventure-puzzle, proposant un mélange d’éléments traditionnels du jeu d’aventure et de fonctionnalités modernisées. Ogu and the Secret Forest combine une esthétique dessinée à la main avec des éléments interactifs et des quêtes secondaires qui permettent de gérer et de personnaliser la ville du joueur, de recueillir divers objets et d’interagir avec un ensemble de PNJ au comportement varié.

Shinsegae I&C, qui est également responsable de la distribution officielle des produits Nintendo dans certains territoires, intervient dans la commercialisation de plusieurs franchises de jeux vidéo à l’échelle mondiale. Leur implication dans Ogu and the Secret Forest témoigne de leur engagement à offrir des expériences de jeu innovantes et des portages de qualité sur la plateforme Nintendo Switch.

Les précommandes pour les versions numérique et physique sont désormais ouvertes. La version numérique sera disponible sur le Nintendo eShop, tandis que la version physique sera commercialisée par les circuits de distribution traditionnels au Japon. Une option en anglais est également prévue pour ceux souhaitant importer le jeu.

Ogu and the Secret Forest ajoute ainsi un titre distinctif à la bibliothèque Nintendo Switch, en alliant des éléments classiques d’aventure à des fonctionnalités modernes dans une présentation visuelle unique, ancrée dans un style artistique contemporain.