Le jeu « No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES » est prévu pour une sortie en Europe le 25 juillet 2025, et sera disponible sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ 2 et Steam®. Le titre fait partie de la série d’aventures détectives acclamée, dans laquelle le joueur incarne Kaname Date, qui, aidé par son AI-Ball Aiba, enquête pour résoudre une affaire mystérieuse et secourir Iris, une idole d’internet contrainte de participer à un jeu d’évasion dangereux.

Cette nouvelle entrée intègre un élément inédit, le mode « Escape », qui vient s’ajouter aux traditionnels segments « Investigation » et « Somnium ». Dans la section Investigation, Date suit la piste de personnes disparues en visitant divers lieux réels, en examinant des scènes de crime et en interrogeant des témoins. Dans Somnium, le joueur prend le contrôle d’Aiba, qui, par l’intermédiaire du dispositif « Psync » inséré dans le récit, explore le monde onirique des suspects et témoins pour déterrer des souvenirs enfouis et des vérités cachées, chaque session étant limitée à six minutes. La nouvelle section Escape permet au joueur d’incarner Iris, retenue dans une pièce verrouillée, afin de résoudre une série d’énigmes disposées dans la salle et de collaborer avec Date et Aiba, par le biais de dialogues, pour trouver une issue. Chaque section offre des mécanismes de jeu distincts qui, ensemble, permettent de recueillir les indices nécessaires pour progresser dans l’intrigue.

Des détails supplémentaires sur le jeu et sur son système sont diffusés par le distributeur REEF Entertainment Ltd. pour les régions européennes. L’intégralité du jeu et de son nouveau contenu se présente sous forme physique pour les territoires concernés.

Parallèlement à la sortie du jeu, l’éditeur Spike Chunsoft a lancé une précommande pour une gamme de produits dérivés issus de la collaboration avec le projet « AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative ». Ces produits, disponibles via le site en ligne de Village Vanguard, seront fabriqués sur commande et les précommandes seront acceptées jusqu’au 10 mai 2025. L’offre comprend des T-shirts, des sacs fourre-tout et de nouvelles peluches, parmi un total de quinze articles commercialisés sous la bannière de cette collaboration.

Les informations communiquées par Spike Chunsoft précisent que la version physique du jeu sera distribuée en Europe par REEF Entertainment Ltd. et que le système de jeu permet de passer d’un mode à l’autre sans devoir terminer le jeu principal. Le jeu, qui mise sur une narration à embranchements et une construction immersive de son univers, offre ainsi aux joueurs trois modes de gameplay complémentaires qui, ensemble, forment l’expérience complète de l’enquête.

Enfin, les supports de jeu incluent une option de précommande pour les versions numériques sur la Nintendo eShop et sur Steam. Les détails relatifs aux langues disponibles précisent que le jeu sera accessible en anglais, japonais, chinois simplifié et chinois traditionnel, avec une version multilingue complète qui sera déployée selon un calendrier ultérieur.

Le projet, qui a été présenté dans le cadre d’une initiative de mise à jour régulière des titres de la série, confirme l’engagement continu de Spike Chunsoft à enrichir l’univers de « AI: THE SOMNIUM FILES » et à offrir aux joueurs une expérience de jeu évolutive et intégrée.