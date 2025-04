MOUSE: P.I. For Hire, également connu sous le nom de MOUSE: P.I. For Hire en version française, est un jeu de tir à la première personne inspiré des dessins animés américains des années 1930. Le titre a été confirmé sur Nintendo Switch, avec un teasing pour une version optimisée sur Nintendo Switch 2. En attendant de plus amples informations sur cette dernière, un nouveau teaser centré sur les armes du jeu a été diffusé.

Le jeu se distingue par une direction artistique en noir et blanc fondée sur l’animation rubber hose dessinée à la main, ainsi qu’une bande-son jazz rétro composée selon les techniques d’époque. Le joueur incarne Jack Pepper, détective privé et ancien héros de guerre, dans un monde où chaque coin de rue peut cacher un danger. L’histoire commence sur un ton classique avec une demoiselle en détresse, mais glisse rapidement vers une intrigue complexe faite de meurtres, de corruption et de rencontres inattendues dans les bas-fonds de Sourisville.

MOUSE: P.I. For Hire propose une progression non linéaire au sein de multiples quartiers de la ville, chacun regorgeant d’ennemis armés, de figures criminelles, de secrets, d’indices à collecter et de défis à surmonter. L’approche FPS se démarque par l’usage d’armes décalées inspirées de l’univers de la bande dessinée, offrant un mélange entre action violente et comédie visuelle. Les ennemis adoptent des comportements proches de ceux de personnages de dessins animés, tandis que les effets de combat et les boss multiplient les situations absurdes et explosives.

Le gameplay met en avant des mécaniques variées : armes à feu classiques revisitées, attaques au corps à corps renforcées par des bonus comme la conserve d’épinards Spike-D, traversées aériennes avec hélicoptère intégré, ou encore utilisation de la queue de Pepper comme grappin pour se hisser dans les environnements verticaux. Ces capacités permettent d’aborder les affrontements et les déplacements de manière dynamique et personnalisée.

Le monde de MOUSE: P.I. For Hire se divise en plusieurs zones urbaines stylisées : les ruelles sombres de Sourisville, les studios de tournage de films noirs, les casinos, les ports et docks, les égouts, ainsi que les marécages. Chaque lieu renferme des dangers spécifiques, des boss uniques, et des opportunités de mini-jeux et d’interactions avec les éléments de décor. L’exploration y est encouragée par la présence de collectibles, de secrets et d’éléments de narration indirecte disséminés à travers la ville.

Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, mais la version Nintendo Switch est officiellement confirmée, et une version Nintendo Switch 2 est en préparation. MOUSE: P.I. For Hire se présente comme une fusion atypique entre FPS moderne et esthétique rétro, combinant les mécaniques d’un jeu d’action nerveux avec l’univers décalé et stylisé des cartoons des années 30.