Le développeur indépendant Kasey Ozymy a annoncé que Jimmy and the Pulsating Mass, un RPG japonais de style rétro, sera porté sur Nintendo Switch. Le jeu, qui a été initialement publié sur Steam et itch.io en août 2018 via le studio Starseed Games, arrive désormais sur consoles grâce à un partenariat avec l’éditeur Electric Airship. Bien qu’aucune date de sortie précise n’ait encore été communiquée pour la version Switch, le titre fait l’objet de teasers et d’indications laissant entendre qu’il suivra la sortie sur PC et pourrait être disponible sur plusieurs plateformes.

Jimmy and the Pulsating Mass s’inspire fortement des JRPG de l’ère SNES, en particulier EarthBound, Final Fantasy V et la série Breath of Fire. Le jeu intègre également des influences notables issues de Yume Nikki. L’histoire se déroule dans le rêve d’un garçon de huit ans nommé Jimmy. Lorsque une entité extraterrestre se manifeste et menace sa famille ainsi que la stabilité de son monde onirique, Jimmy se lance dans une aventure visant à sauver ses proches et à éradiquer la menace représentée par la « Pulsating Mass ». Au cours de son périple, Jimmy devra collaborer avec les membres de sa famille, affronter ses propres limites et explorer les méandres de son subconscient, caractérisés par des donjons cauchemardesques et de nombreux quêtes secondaires.

Le gameplay propose un système de combat au tour par tour classique, complété par des mécaniques modernes. Les affrontements se font en mode combat au tour par tour, avec la possibilité pour le personnage de se transformer en certains ennemis rencontrés afin d’interagir avec le monde de manière alternative. Ces transformations, qui peuvent être améliorées au fil du jeu, influent sur les statistiques et les capacités de Jimmy. Le titre offre une expérience complète de RPG japonais avec une emphase sur l’exploration et la narration, proposant un récit complexe présenté sous la perspective d’un enfant. Le jeu comporte également des éléments d’humour ainsi que des séquences de terreur que l’on peut qualifier de « horreurs indicibles ».

Parmi les caractéristiques clés du jeu, on note la possibilité de construire et d’explorer divers environnements, d’engager des combats stratégiques, et de progresser grâce à des quêtes qui modifient le déroulement de l’histoire. Le système de transformation permet à Jimmy d’envisager de multiples approches tactiques et d’interagir différemment avec les ennemis. Le récit, conçu pour plaire aussi bien aux adultes qu’aux plus jeunes joueurs, présente un mélange de dialogues, de quêtes et de combats qui rappellent l’esprit des JRPG classiques tout en intégrant des innovations propres au genre.

Les premières critiques sur la version PC indiquent que Jimmy and the Pulsating Mass dispose d’une durée de jeu supérieure à 40 heures, avec une profondeur narrative et des mécaniques de jeu qui invitent à la rejouabilité. La réception sur Steam a été modeste, avec moins de 500 avis et des retours généralement positifs de la part de critiques de petits sites spécialisés tels que Gaming Trend, Cubed3 et RPGFan. Une vidéo préliminaire a également été publiée par le YouTuber Nitro Rad, offrant un aperçu du gameplay et soulignant l’importance du titre pour les fans d’EarthBound.

Bien que le sujet de la sortie sur Nintendo Switch n’ait pas encore suscité l’attention de nombreux grands médias, Jimmy and the Pulsating Mass est perçu comme une proposition intéressante pour les amateurs de JRPG et de jeux inspirés par les classiques américains et japonais. L’adaptation du jeu sur Nintendo Switch permettra d’atteindre une audience plus large et d’offrir aux joueurs une version portable de ce RPG au style rétro, avec les contraintes et avantages spécifiques de la console de Nintendo.