Fangamer, le développeur indépendant Tour de Pizza et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que Pizza Tower sortira cet automne en édition physique sur Nintendo Switch. Salué par la critique, Pizza Tower est est un jeu de plateforme en 2D au rythme effréné, qui met l’accent sur le mouvement, l’exploration et l’amélioration de score.

L’édition physique de Pizza Tower comprend le jeu complet ainsi qu’une affiche et deux planches de stickers. Cette édition sera disponible sur Nintendo Switch dès le 10 octobre 2025.

À propos de Pizza Tower :

Peppino Spaghetti, un Italien chauve et bedonnant, étrangement puissant et agile au vu de sa carrure, part en mission pour détruire la seule et unique Pizza Tower afin de sauver son restaurant de la destruction. Récolte d’ingrédients, massacre de monstres… Suivez-le dans les nombreux étages déjantés de la tour, alors qu’il annihile tout sur son passage.

INCARNEZ Peppino Spaghetti, l’Italien d’âge mûr supersonique ! Enfin, parfois, ce sera Gustavo. EXPLOREZ jusqu’à 5 étages menant chacun à plusieurs niveaux pour découvrir tous leurs secrets ! COMBATTEZ des monstres et d’autres créatures vraiment bizarres ! DÉTRUISEZ tout sur votre passage, surtout ces fichus rats. DEVENEZ la Pizza Tower !

Pizza Tower sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch le 10 octobre 2025.