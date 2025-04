Nous pensions la mode des Angry Birds terminée depuis une dizaine d’années… Et pourtant, nous voici avec Blow it up, développé par les Britanniques de Brain Seal, des créateurs habitués aux expériences très courtes et très très fortement inspirées d’autres jeux (comme Monarchy avec la licence Kingdom). Est-ce que Blow it up, sorti sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de cinq euros, est une expérience à recommander ? Notre test tout de suite !

Un Angry Birds like sans originalité

Blow it up est un Angry Birds like. Nous incarnons une bombe et notre objectif est d’exploser les gardes cachés dans diverses structures afin de gagner le niveau.

La prise en main est immédiate et convient parfaitement à tous les joueurs, même les plus casuals. Nous sélectionnons une bombe avec notre gâchette, nous visons avec le joystick, et nous appuyons sur « A » afin de lancer le projectile.

Les niveaux sont regroupés par zone. Gagner un niveau nous rapporte une pièce. Les pièces nous permettent soit d’acheter une nouvelle bombe, soit d’accéder à la zone suivante.

Nous démarrons avec une bombe simple, avec un effet limité, cependant, les autres explosifs que nous acquérons vont avoir des pouvoirs plus ou moins intéressants.

Nous allons débloquer une bombe « avion », qui permet de larguer des missiles, une bombe « mitraillette » qui tire sur tout ce qui se trouve face à elle ou encore une bombe qui contient une dizaine d’autres bombes.

Nous allons affronter quelques difficultés qui viendront nous gêner dans notre progression. Outre les moments où les gardes seront placées dans des structures peu accessibles, nous allons rencontrer des canons ou des arbalètes qui peuvent anéantir nos bombes en un seul coup ou des piques qui résistent à la plupart des bombes.

Et c’est à peu près tout ce que nous pouvons dire sur le gameplay de Blow it up. Il y a environ soixante-dix niveaux qui ne sont globalement pas très compliqués. Certains nous obligeront à recommencer deux-trois fois, d’autres nous amèneront à recruter de nouvelles bombes, mais rien de très contraignant.

Blow it up est un jeu moyen. Il est sympathique sur de courtes sessions, cependant l’ennui arrive très vite (comme la fin de l’aventure), la faute à un level design assez plat qui le place plus au niveau des free-to-play mobile qu’un jeu pour console.

Bien que chaque niveau soit différent, nous ressentons une certaine lassitude avec des niveaux qui se ressemblent et qui se résolvent quasiment tous de la même façon. Les bombes ne sont pas équilibrées et il suffit de prendre la bombe la plus puissante (l’avion ou la multi-bombe) afin de gagner. Les autres bombes deviennent inutiles… Nous aurions tellement voulu une vraie réflexion sur le choix de nos explosifs !

Un jeu sans prétention… mais sans ambition non plus

Plus généralement, l’expérience souffre d’un manque d’ambition qui nous rappelle les précédentes productions de ce développeur. Nous avons une copie d’Angry Birds moins réussie et sans originalité.

Blow it up est une copie d’un jeu mobile… Mais il n’est pas tactile en mode portable. C’est dommage, car c’est idéalement le type de jeu qui aurait bénéficié de cette option. Il y a aussi des trophées à débloquer, mais cela ne change rien à notre partie de réussir en bronze ou en or (hormis pour un succès Steam qui n’a donc aucune utilité sur Switch).

Maintenant, faut-il passer à la caisse et dépenser cinq euros (voire moins en cas de promotion) pour ce jeu ? Nous ne sommes pas sûrs. Aujourd’hui, l’offre de puzzle game Angry Birds like est pléthore, et même les free-to-play sur mobile apportent une expérience plus qualitative.

Blow it up reste une expérience limitée, mais pas non plus catastrophique. Il peut détendre pendant sa très courte durée (2 heures). C’est un jeu qui ne ment pas sur son contenu : soixante-dix niveaux, pas exceptionnels, mais pas mauvais non plus.

Par ailleurs, nous avons beaucoup apprécié les statistiques en fin de partie qui nous permettent de voir le nombre de fois que nous avons utilisé une bombe pendant l’aventure.

Les graphismes sont corrects et font parfaitement le travail, même si cela reste un pixel art très basique sans grande originalité. La musique, la seule, est en revanche plus dérangeante. Bien qu’elle ne soit pas mauvaise, nous sommes très rapidement frustrés à force de l’entendre en boucle.

Notons aussi que le jeu a parfois quelques légers bugs (victoire qui ne s’active pas même quand tout a été détruit) ainsi que des problèmes visuels qui peuvent entraver l’expérience. Par exemple, certains gardes peuvent être masqués dans les décombres, ce qui est peu pratique. Il est aussi impossible dans les grands niveaux de voir ce qui se passe à droite de l’écran.

Nous vous joignons une vidéo de trente minutes de gameplay réalisée par nos soins même si nous vous prévenons : cela représente un quart du jeu, cela pourrait vous frustrer si le jeu vous intéresse.