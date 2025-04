Avec toute l’excitation autour de la Nintendo Switch 2, vous avez peut-être oublié une autre annonce de Sega : Puyo Puyo Tetris 2S ! Bonne nouvelle, le jeu sera bien un titre de lancement, et il vient de se dévoiler dans une toute nouvelle bande-annonce.

Pas besoin de révolution pour ce nouvel opus : Puyo Puyo Tetris 2S reprend la recette gagnante en combinant le meilleur de Puyo Puyo et Tetris. Et franchement, c’est exactement ce qu’on attendait ! Un gameplay fun, addictif et parfait pour des parties entre amis, aussi bien en local qu’en ligne.

Que propose Puyo Puyo Tetris 2S ?

Nouveau mode « Puyo Tetris Doubles » : lancez-vous dans des batailles 2 contre 2 en partageant le même plateau pour enchaîner les combos dévastateurs.

: lancez-vous dans des batailles 2 contre 2 en partageant le même plateau pour enchaîner les combos dévastateurs. Mode Aventure : plongez dans une histoire multi-dimensionnelle riche en rebondissements.

: plongez dans une histoire multi-dimensionnelle riche en rebondissements. Jeu local et en ligne : jusqu’à 4 joueurs peuvent s’affronter en multijoueur, que ce soit sur le canapé ou en ligne.

: jusqu’à 4 joueurs peuvent s’affronter en multijoueur, que ce soit sur le canapé ou en ligne. Un casting XXL : 40 personnages jouables, dont Sonic the Hedgehog, chacun avec ses propres statistiques et capacités spéciales.

Que vous soyez un fan de réflexes rapides ou un stratège des enchaînements parfaits, Puyo Puyo Tetris 2S promet des heures de plaisir sur Nintendo Switch 2.

Prix et disponibilité

Puyo Puyo Tetris 2S est d’ores et déjà listé sur l’eShop Nintendo au prix de 34,99 £ / 39,99 $. Une excellente option pour compléter votre collection dès le lancement de la console le 5 juin 2025 !