Spike Chunsoft a lâché une toute nouvelle bande-annonce pour No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES ! Préparez-vous à replonger dans une enquête haletante dès le 25 juillet 2025 sur Nintendo Switch 2 et Switch.

Le détective Kaname Date et son inséparable partenaire IA Aiba reviennent pour une mission de la dernière chance : sauver Iris, une idole du net piégée dans un jeu d’évasion mortel. Une aventure pleine de tension qui promet autant de rebondissements que d’énigmes !

No Sleep For Kaname Date mêle trois styles de gameplay :

Investigation : fouillez des scènes de crime et débusquez la vérité.

: fouillez des scènes de crime et débusquez la vérité. Somnium : infiltrez les rêves pour lever le voile sur les secrets enfouis.

: infiltrez les rêves pour lever le voile sur les secrets enfouis. Escape : trouvez le moyen de sortir de pièges mortels en résolvant des énigmes.

Explorez, enquêtez, échappez-vous et reconstituez le puzzle pour triompher dans cette toute nouvelle enquête palpitante.

Switch 2 : les améliorations au rendez-vous

Temps de chargement ultra-rapides pour ne jamais casser le rythme.

Graphismes améliorés pour une immersion totale.

Commandes à la souris pour une précision ultime.

Les versions physiques européennes seront disponibles grâce à REEF Entertainment Ltd.. Restez connectés, l’enquête commence très bientôt !