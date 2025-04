Lors de notre session de découverte de la Nintendo Switch 2 le 4 avril dernier, nous avons également eu l’occasion d’essayer en avant-première Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Présenté comme un « tour d’accueil » pour la nouvelle console, ce titre hybride mêle mini-jeux, démonstrations techniques et informations pédagogiques. Un projet aussi atypique que surprenant, qui soulève néanmoins quelques interrogations.

Un concept pensé pour démocratiser la technologie

Dès les premières minutes, il devient clair que Welcome Tour n’est pas vraiment un jeu au sens traditionnel du terme. Il s’agit plutôt d’une expérience interactive visant à vulgariser les nouveautés technologiques de la Switch 2 : résolution 4K, framerate à 120fps, HDR, stockage de 256 Go, nouveaux Joy-Con avec mode souris… autant de termes qui peuvent sembler abscons pour une partie du grand public.

Le but est simple : transformer des caractéristiques techniques froides en éléments concrets et manipulables. À travers des mini-épreuves et de petites démonstrations ludiques, l’utilisateur découvre comment ces améliorations affecteront ses futurs jeux. Un choix intelligent de la part de Nintendo, même si l’approche reste très différente du charme spontané d’un Astro’s Playroom sur PS5.

Une série de mini-jeux techniques

Concrètement, Welcome Tour propose une série de mini-jeux rapides, chacun illustrant une spécificité du hardware. Lors de notre session, nous avons notamment :

Manipulé un OVNI pour esquiver des projectiles via le mode souris, démontrant la précision du nouveau gyroscope.

pour esquiver des projectiles via le mode souris, démontrant la précision du nouveau gyroscope. Agité les Joy-Con pour ressentir la finesse du HD Rumble avec un jeu de maracas dynamique.

pour ressentir la finesse du HD Rumble avec un jeu de maracas dynamique. Observé des balles rebondir pour deviner le nombre d’images par seconde, une façon originale (et surprenante venant de Nintendo) de parler de framerate.

pour deviner le nombre d’images par seconde, une façon originale (et surprenante venant de Nintendo) de parler de framerate. Redécouvert Super Mario Bros. en résolution native, la fenêtre du jeu s’élargissant progressivement sur l’écran 4K pour illustrer la puissance graphique du nouveau système.

Ces activités sont souvent amusantes, parfois répétitives, mais toujours bien calibrées pour être accessibles au plus grand nombre. Chaque mini-jeu réussi permet de gagner des médailles nécessaires pour débloquer de nouveaux défis, insufflant une légère dimension de progression.

Visuellement, Welcome Tour se veut coloré et fluide, mais adopte une esthétique assez impersonnelle. On explore une maquette géante de la console, peuplée de petits avatars sans grand charisme. La navigation entre les zones est simple, mais parfois vide d’intérêt : on passe plus de temps à écouter des explications ou lire des panneaux qu’à jouer véritablement. Le titre réussit sa mission pédagogique, mais il manque cette magie Nintendo capable de transformer une démonstration en véritable aventure.

Un prix qui fait débat

C’est sans doute le point le plus critiquable de cette expérience : Welcome Tour sera vendu au prix de 9,99 dollars au lieu d’être inclus avec la console. Une décision difficile à comprendre, surtout quand on se souvient que Wii Sports était offert avec la Wii, tout comme Astro’s Playroom l’est avec la PS5.

Même si le prix reste relativement modeste, il est difficile de justifier un achat pour ce qui aurait dû être un simple bonus de découverte, particulièrement à l’heure où la Nintendo Switch 2 est déjà vendue à un tarif premium.

Un premier contact sympathique, mais dispensable

En résumé, Nintendo Switch 2 Welcome Tour est une curiosité amusante, un mélange de mini-jeux techniques et d’expériences pédagogiques qui remplit honnêtement son rôle de guide interactif pour les novices. Cependant, son manque d’âme, son contenu limité et surtout son prix injustifié en font une proposition difficile à recommander autrement qu’à titre de curiosité.

Si Nintendo avait choisi de l’inclure gratuitement, Welcome Tour aurait été un excellent moyen de découvrir la Switch 2 de façon légère et ludique. En l’état, il s’agit d’un joli gadget payant que la majorité des joueurs risque d’ignorer au profit de titres bien plus excitants comme Mario Kart World ou Donkey Kong Bananza.