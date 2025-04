Décidément, la Nintendo Switch n’en a pas fini avec le J-RPG et vient réhabiliter, une fois de plus, une licence qu’on n’avait pas vue depuis un long moment. À l’instar de la compilation Suikoden I & II HD Remaster, sortie récemment, c’est au tour de la franchise Lunar d’avoir droit à son remaster. LUNAR Remastered Collection regroupe deux classiques du J-RPG des années 90 : LUNAR: Silver Star Story Complete et LUNAR 2: Eternal Blue Complete. Ces titres, initialement parus sur Sega CD puis sur PlayStation, reviennent dans des versions améliorées, et surtout, en français ! Cette compilation, éditée par GungHo America pour le compte du développeur Game Arts — qui avait également géré la distribution de Grandia HD Collection pour eux auparavant — vient naturellement enrichir leur catalogue de remasters. Elle vise à séduire à la fois les nostalgiques ayant connu les titres à l’époque, mais aussi les nouveaux venus dans l’univers de LUNAR.

La saga Lunar fait partie de ces séries cultes qui ont marqué toute une génération de joueurs. Avec son univers coloré, ses personnages attachants et ses cinématiques en anime, elle a contribué à poser les bases de nombreux J-RPG modernes. Les deux volets de LUNAR Remastered Collection bénéficient d’une écriture brillante pour leur époque de sortie, bien qu’ils paraissent aujourd’hui plus classiques. En voici les bases…

LUNAR: Silver Star Story

Sur le monde magique de Lunar, bercé par la lumière d’une lune bleutée, une ancienne légende raconte qu’il y a fort longtemps, une force maléfique a failli le plonger dans l’oubli. Heureusement, quatre héros se sont levés contre ce danger et ont sauvé la planète. Leur épopée continue d’enflammer l’imaginaire de nombreux adolescents en quête d’aventure.

Alex, héros de l’aventure, est un ado comme tant d’autres. Il a trois amis (on devine donc rapidement qui composera notre quatuor de sauveurs de l’univers) : Ramus, l’éternel rêveur ; Nall, une créature ailée aux allures de chat ; et Luna, une orpheline recueillie par les parents d’Alex alors qu’elle n’était encore qu’un bébé.

Alex n’a qu’un rêve en tête : partir à l’aventure avec ses amis, à l’image de son idole, le légendaire Maître-Dragon, Dyne. Ce dernier faisait partie des quatre légendes qui ont sauvé le monde par le passé. On raconte qu’il est mort dans des circonstances mystérieuses en tentant de protéger la déesse Althéna (pas la même que dans Les Chevaliers du Zodiaque).

Une stèle en son honneur trône près du village natal d’Alex, une paisible bourgade nommée Burg. Alex s’y rend presque chaque jour, rêvant de sa propre destinée. Il espère vivre une aventure et s’illustrer face au danger, à l’image de son idole. Son souhait va vite être exaucé.

Un matin, Ramus débarque avec une idée en tête : explorer la caverne du Dragon Blanc, récemment devenue accessible. Avec un léger penchant pour l’avidité et tout ce qui brille, il espère obtenir un diamant auprès de l’illustre maître des lieux. Une fois l’objet en poche, il ne reste plus qu’à le vendre, mais malheureusement, les locaux n’ont pas de quoi payer pour un tel artefact.

Alex et Ramus partent donc à l’aventure, en quête d’une bourse suffisamment remplie pour acheter le diamant. Ils sont accompagnés par Nall dans cette folle épopée, et la ravissante Luna les rejoint également, non sans mal.

Le voyage commence comme une quête initiatique et prend rapidement une ampleur épique, avec des enjeux mystiques, des rebondissements politiques, et bien évidemment : un monde à sauver, ainsi qu’une romance — prévisible — avec Luna, l’amie d’enfance de notre héros.

L’écriture de ce premier épisode est plutôt classique dans son ensemble et pourra rappeler les premiers Final Fantasy. On y retrouve des thèmes éculés mais toujours efficaces, tels que : l’amitié et la loyauté, le passage à l’âge adulte, la frontière entre légende et réalité, ainsi que le pouvoir de la musique et de l’amour.

LUNAR 2: Eternal Blue

L’histoire se déroule environ 1 000 ans après les événements du premier jeu, toujours dans le même monde féérique de Lunar. Après que des héros ont sauvé le monde, Lunar vit en paix. Cependant, avec le temps, les exploits des anciens héros tombent peu à peu dans l’oubli et ne subsistent que sous forme de vagues récits dans de vieux livres d’histoire.

Hiro, le héros de cet épisode, est un jeune homme passionné par les Dragons et les histoires de mondes à sauver. Il vit avec son grand-père, Gwyn, un archéologue fasciné par les vieilles pierres de Lunar. Lui aussi croit en l’existence des événements passés et s’interroge sur un faisceau bleu émanant d’une tour située sur une île. Cette tour relie Lunar à son satellite lunaire, surnommé l’Étoile Bleue. Une légende raconte que cette Lune serait le berceau originel des habitants de Lunar. La déesse Althéna (encore elle) les aurait envoyés sur Lunar pour les protéger d’un terrible fléau.

Leur vie bascule rapidement lorsqu’une étrange lumière tombe du ciel, révélant une jeune femme venue justement de l’Étoile Bleue : Lucia. Porteuse d’un avertissement sur une menace cosmique, elle a pour mission d’arrêter une ancienne force maléfique nommée Zophar, une divinité qui menace directement Lunar. Lucia est aussitôt prise pour cible par des forces religieuses corrompues, qui la dépouillent de ses pouvoirs.

Elle doit donc s’adapter au plus vite au monde de Lunar, et surtout, apprendre à faire confiance aux humains. Et elle ne pouvait pas mieux tomber : Hiro, avide d’aventure, va être entraîné dans un périple à travers des terres mystiques, des ruines oubliées et des villes dirigées par le pouvoir et la peur. Accompagnés d’un petit chat volant (oui, encore), ils feront la rencontre de plusieurs autres personnages aux passés et aux ambitions profondes. Ensemble, ils devront affronter des ennemis aussi puissants qu’inattendus, tout en découvrant les secrets du passé et les vérités cachées de leur monde.

L’écriture de cet épisode est bien plus aboutie et profonde que celle du premier. Plusieurs thèmes majeurs y sont abordés, tels que : la foi et la religion (notamment une critique du fanatisme religieux), le libre arbitre face à la destinée, l’humanité et l’émotion, ainsi que le sacrifice pour le bien commun.

Entre rétro et modernité

Le gameplay des deux jeux de cette LUNAR Remastered Collection reste fidèle à leurs racines de J-RPG classique. Comme tout bon remaster, on applique un coup de polissage, mais on ne révolutionne pas le jeu d’origine, et c’est tant mieux. À la base, les deux titres sont très linéaires, et ils le restent. Peu de quêtes annexes, et un déroulement fortement guidé selon un schéma simple : ville → dialogues et emplettes → donjon → boss → retour en ville → nouvelle destination. Cela rend l’aventure relativement courte pour un J-RPG, mais la durée de vie reste tout de même raisonnable. LUNAR: Silver Star Story vous prendra entre 20 et 25 heures, tandis que LUNAR 2: Eternal Blue vous occupera entre 30 et 35 heures.

Il faut se rappeler qu’il s’agit de deux titres sortis dans les années 90, ce qui signifie que l’on retrouve une écriture et des codes de l’époque. L’histoire des deux jeux peut donc paraître naïve et convenue aujourd’hui. Mais pour peu qu’on se replonge dans l’esprit ou la nostalgie de l’époque, elle reste suffisamment captivante pour donner envie de progresser sans lassitude.

La traduction française est globalement de qualité. On peut profiter des punchlines régulières des personnages, parfois de bon ou de mauvais goût, mais cela reste très appréciable. Cela permet de contraster avec les thématiques ou les arcs narratifs plus sombres de certains personnages (surtout dans LUNAR 2: Eternal Blue).

Rien de véritablement neuf pour un jeu de ce style : les personnages ont de l’équipement, gagnent de l’expérience en affrontant des créatures au tour par tour, montent de niveau et accumulent de l’argent pour améliorer leur équipement. La petite subtilité du titre réside dans le système de positionnement en combat (ligne avant/arrière), permettant d’être plus défensif à l’arrière (ce que les magiciens et soigneurs apprécieront particulièrement), ainsi que dans les attaques de zone : ciblage d’un ennemi, d’une zone ennemie, de tous les alliés, ou en ligne droite.

L’équipe se compose de cinq personnages maximum (quatre lorsque Lucia est présente, car elle est contrôlée par l’IA). Cette dernière n’utilise que la magie, et l’IA gère ses actions de manière efficace : elle soigne d’abord les alliés en danger, puis lance des sorts offensifs.

Chaque personnage a ses propres armes, magies et rôles. Il n’y a donc pas de vraie polyvalence, et vous devrez vous adapter aux compétences imposées par la progression de chacun.

Le jeu permet de sauvegarder librement (hors combats de boss) et propose des options stratégiques, dont l’automatisation des combats. Les actions disponibles sont : attaque, magie, objet (inventaire partagé), défense, et une option d’accélération des combats. Cette dernière est bienvenue, car vous devrez régulièrement passer par des phases de leveling pour venir à bout de certains boss particulièrement coriaces. Le level design des deux titres est resté tel quel. Déjà bien pensé à l’époque avec des donjons labyrinthiques, il reste aujourd’hui encore tortueux, ce qui rend les affrontements fréquents. L’option d’accélération des combats devient alors salvatrice.

Petit point d’attention, l’ergonomie des menus n’est pas toujours optimale. En combat, lorsqu’une commande est entrée, elle reste en mémoire et devient le choix par défaut pour l’affrontement suivant. Cela peut dérouter. Même chose pour les sauvegardes : veillez à rester attentif, car le curseur reste sur la dernière option sélectionnée, et vous pourriez accidentellement charger une partie au lieu de sauvegarder… et perdre plusieurs heures de jeu.

La sobriété pour le mieux

Le lifting visuel est sobre et respecte l’esthétique rétro. Les sprites ont été retravaillés, et le jeu profite désormais d’une meilleure résolution en 16:9. Les couleurs, les effets de lumière et de magie sont plus chatoyants et bien plus jolis que dans la version d’origine. Mais c’est surtout sur les cinématiques animées que le travail s’avère le plus convaincant : elles ont été remasterisées avec un soin évident, tout en conservant le format 4:3 de l’époque, et sont maintenant entièrement doublées. On profite ainsi davantage des vocalises de nos héroïnes, Luna et Lucia, ainsi que du charme des techniques d’animation d’antan.

À noter que l’on peut réactiver la résolution d’époque (certes datée) et retrouver le grain typique des écrans à tube cathodique grâce à trois modes d’image disponibles dans les options, pour les plus nostalgiques. On aurait cependant apprécié un petit travail sur la fluidité de certaines animations dans les cinématiques du deuxième opus, ainsi que lors des combats, encore un peu rigides. On note aussi que certains textes dépassent parfois du cadre, mais cela reste un détail dans l’ensemble.

La bande-son, elle aussi, a bénéficié d’un dépoussiérage : les sons ressortent mieux, permettant de mieux savourer les compositions des deux titres, qui restent de très bonne qualité. Une fois encore, le studio a fait le choix de la sobriété, en privilégiant l’amélioration de la qualité sonore sans dénaturer les œuvres originales par une réorchestration ou des remixes.

LUNAR Remastered Collection est disponible depuis le 18 avril 2025 sur l’eShop au prix de 49,99 euros, en français.