Le studio italien 3DClouds vient de lever le voile sur Formula Legends, un tout nouveau jeu de course au style arcade qui rend hommage aux plus grandes heures de la Formule 1. Prévu pour sortir plus tard cette année sur Nintendo Switch, le titre promet une expérience accessible mais exigeante, avec une belle profondeur stratégique.

Formula Legends se présente comme un jeu de course « au-dessus de l’aileron arrière », alliant parfaitement le fun immédiat des jeux arcade à la complexité tactique du sport automobile de haut niveau. Usure des pneus, consommation de carburant, trajectoires gommées, gestion des dégâts et météo dynamique sont autant d’éléments qui viendront pimenter chaque course et en faire une expérience imprévisible et passionnante.

Les joueurs pourront piloter des réinterprétations fidèles de voitures légendaires à travers des circuits inspirés de lieux iconiques. Le jeu est conçu pour séduire à la fois les fans de simulations automobiles et les néophytes curieux de découvrir l’univers du sport auto.

« Courir vite et s’amuser, c’est le mantra qui guide notre travail depuis le premier jour », explique Francesco Bruschi, CEO de 3DClouds. « Nous avons déjà développé de nombreux jeux de course (Xenon Racer, Paw Patrol Karts, Hot Wheels Monster Trucks…), mais Formula Legends est un vrai projet de cœur. Nous sommes installés à deux pas du circuit de Monza, entourés de passionnés de sport auto, alors pouvoir mettre cette passion dans un jeu aussi ambitieux a été un vrai bonheur. On espère vraiment que Formula Legends plaira et contribuera à relancer l’âge d’or du jeu de course arcade. »

Ce que promet Formula Legends :

Pilotez à travers les âges : Prenez le volant de 16 modèles mythiques , chacun décliné en 7 livrées différentes représentant les équipes les plus emblématiques de l’histoire. Soit un total de 112 véhicules jouables !

: Prenez le volant de , chacun décliné en différentes représentant les équipes les plus emblématiques de l’histoire. Soit un total de ! Circuits iconiques, réinventés : Courez sur 14 circuits inspirés de véritables tracés historiques, revisités avec une touche d’originalité, des quais ensoleillés aux virages en altitude.

: Courez sur inspirés de véritables tracés historiques, revisités avec une touche d’originalité, des quais ensoleillés aux virages en altitude. Maîtrisez tous les éléments : De la gestion de la batterie à l’aspiration, en passant par les arrêts aux stands et la météo changeante, chaque course vous demandera plus que de simples réflexes.

: De la gestion de la batterie à l’aspiration, en passant par les arrêts aux stands et la météo changeante, chaque course vous demandera plus que de simples réflexes. Des légendes au volant : Plus de 200 pilotes fictifs inspirés des icônes du sport, avec des casques personnalisés et des compétences uniques comme la maîtrise des pneus ou des conditions humides.

: Plus de inspirés des icônes du sport, avec des casques personnalisés et des compétences uniques comme la maîtrise des pneus ou des conditions humides. Un mode Histoire immersif : Revivez les moments clés de l’histoire de la Formule à travers des championnats thématiques et des voitures d’époque.

: Revivez les moments clés de l’histoire de la Formule à travers des championnats thématiques et des voitures d’époque. Personnalisez et affrontez le monde : Créez vos propres courses et championnats, grimpez les classements en ligne, personnalisez vos véhicules, casques et sponsors grâce au support du modding.

Préparez-vous à plonger dans l’histoire du sport automobile avec un gameplay fun, précis et riche en émotions. Formula Legends s’annonce déjà comme une des surprises les plus stylées de 2025 pour tous les amateurs de vitesse et de nostalgie.