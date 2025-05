Est-ce que le jeu est en train de nous tuer ? Autant le dire, le tout petit studio russe (seulement deux personnes) de Stately Snail Games arrive à nous intriguer avec ce titre. Alors que leur précédent jeu, One More Dungeon 2, était très décevant, que nous donne Is this Game Trying to Kill Me?, disponible depuis le 4 avril 2025 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de vingt euros ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique /moyen en anglais est nécessaire pour jouer à Is this Game Trying to Kill Me?

Un jeu à l’ambiance oppressante intéressant…

Derrière ce nom à rallonge, Is this Game Trying to Kill Me? est un jeu d’énigme assez classique. C’est une expérience qui se rapproche des escape games avec une pointe d’horreur.

Nous incarnons un personnage qui est enfermé dans une étrange maison. Nous devons réussir à résoudre des énigmes, sur deux niveaux, à la fois à l’intérieur de la maison (vue première personne) mais aussi sur un ordinateur (vue troisième personne), pour débloquer de nouvelles salles et trouver la sortie.

Le gameplay se déroule en deux phases. Globalement, nous allons devoir résoudre une énigme (sur l’ordinateur ou dans la pièce), et la solution ou les indices se trouvent sur l’autre medium.

Prenons un exemple. Nous avons des tableaux dispersés çà et là dans une pièce. Nous devrons alors aller sur l’ordinateur, dans une crypte afin de trouver des indices. En lisant les épitaphes de chaque tombe, nous réussirons alors à mettre un nom sur chacun des tableaux pour les accrocher au bon endroit. Une fois l’énigme réussie, nous débloquerons une nouvelle pièce dans l’ordinateur qui donnera accès à de nouvelles énigmes.

Il faut cependant faire attention quand nous donnons la solution. À la moindre erreur, c’est la mort qui nous attend… Dans Is this Game Trying to Kill Me?, nous allons nous noyer, nous faire transpercer par des piques, nous prendre une flèche en visage, etc. Heureusement, nous recommençons au début de l’énigme après chaque mort.

Le jeu est à la fois compliqué… et simple à la fois. Certaines énigmes sont logiques et se résolvent assez facilement alors que d’autres sont bien plus alambiquées. Pour les moments plus délicats, les développeurs ont intelligemment placé des indices déblocables qui donnent progressivement la solution.

La totalité du jeu est saupoudrée d’une ambiance oppressante qui rappelle Inscryption à bien des égards. Même si le jeu n’est pas foncièrement horrifique, nous avons tout de même quelques jump scares disséminés tout au long de l’aventure.

Is this Game Trying to Kill Me ? est un bon jeu. Les énigmes sont sympathiques et bien pensées. Même si elles ne sont pas très originales, elles sont assez variées pour nous amuser pendant toute l’aventure. Nous nous plaisons à explorer les recoins de la maison afin de percer tous les secrets cachés.

… Mais un jeu très classique qui n’apporte rien de nouveau

Même les énigmes les plus farfelues sont agréables à résoudre grâce aux indices progressifs qui nous empêchent la frustration pourtant habituelle de ce type de jeux.

Le double point de vue, première personne, mais aussi troisième sur l’ordinateur, est intéressante et nous force à bien fouiller notre environnement. Même si les allers-retours peuvent parfois être fatigants à la longue (nous devons retourner devant l’ordinateur à chaque fois), notamment pour certains passages, cela reste un concept intéressant.

Même si Is this Game Trying to Kill Me? est un bon jeu, il n’est pas exceptionnel. Le jeu manque d’originalité et de créativité pour devenir une expérience mémorable. Il n’a pas la folie d’Inscryption ou en termes de puzzle game le génie de Baba Is You. C’est une aventure parfaite pour « se détendre » (malgré l’ambiance oppressante) sur de courtes sessions.

Sa durée de vie, qui dépend bien sûr de vos compétences (les nôtres n’étaient pas très hautes) est de deux à quatre heures, soit un temps de jeu assez faible comparé à son prix de base de vingt euros. À ce prix-là, il existe peut-être des expériences plus conséquentes voire plus réussies en termes de gameplay.

Le jeu est d’ailleurs disponible à seulement quatorze euros sur PC ! Avec une augmentation de près de quarante pour cent de son prix de base, il faut réfléchir à deux fois avant de prendre la version sur Nintendo Switch. Comme souvent, les portages sur console sont plus chers et ce sont les joueurs qui en pâtissent.

Le jeu n’est pas traduit en français, mais la plupart des énigmes sont sans texte et un niveau basique/moyen suffit pour apprécier l’expérience.

Les graphismes sont intéressants et nous placent parfaitement dans cette ambiance oppressante, qui nous le répétons, ressemble à Inscryption dans ses intentions. Le public qui aime les jump scares seront peut-être un peu en manque (il n’y en a que très peu), mais les décors sont intéressants, surtout ceux à la première personne. Nous regrettons cependant que la vue ordinateur ne soit pas très belle. Il y a un downgrade vis-à-vis de la version PC, mais celui-ci n’est pas dérangeant.

La bande sonore est intéressante même si elle n’est pas marquante. Elle se fond dans l’ambiance et fait le travail demandé sans être agréable ni désagréable.

Nous vous joignons une vidéo de presque quarante minutes du début du jeu. Elle vous permettra de vous faire une idée précise du jeu que nous vous présentons.