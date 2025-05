Le support de Shovel Knight Dig se termine, le jeu devant recevoir sa dernière mise à jour majeure connue sous le nom de » Wicked Wishes « , et nous avons maintenant une date de sortie. Elle est prévue pour le 15 mai 2025 sur Nintendo Switch.

Wicked Wishes apporte son lot de boss, de quêtes, de secrets et bien plus encore. L’équipe a également rééquilibré l’algorithme tout en implémentant plus de 100 corrections de bugs, des ajustements et des améliorations de localisation.

Voici quelques informations supplémentaires :