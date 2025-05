Souvent cantonné aux grosses productions et imparablement supplanté par les Mario Party, le party game fleurit progressivement chez les développeurs indépendants. Entre le canadien Ultimate Chicken Horse, le néerlandais Tricky Towers, ou le britannique et incontournable Overcooked, les joueurs ont une palette de plus en plus large pour jouer avec leurs amis. Bare Butt Boxing est une production des Canadiens de Tuatara Games. Sorti sur l’eShop le 1er août 2024 au prix de douze euros, arrive-t-il à atteindre le panthéon des party games ?

Un concept très prometteur

Bare Butt Boxing est un party game qui part d’un concept très simple. Nous incarnons un personnage qui doit éjecter ses adversaires dans un portail afin de marquer des points.

Pour éjecter nos ennemis, nous donnons des coups de poing bien sentis qui les envoient en arrière. Nous devons nous placer astucieusement afin de bousculer nos adversaires sans être nous-mêmes bousculés.

Nous pouvons trouver quelques objets pour nous aider comme la cage électrique qui attire les ennemis en les paralysant ou le pot de fleurs pour assommer le receveur. Nous gagnons des points quand nous envoyons un adversaire dans un portail mais nous pouvons aussi en perdre si quelqu’un nous envoie ou que nous tombons dans le vide.

Il y a trois modes de jeux possibles. Le premier est classique et nous demande d’envoyer des adversaires dans un portail. Le deuxième est une sorte de mélange football / basket où l’objectif est de mettre la balle dans le portail. Le dernier est une sorte de « pistolet doré » à la GoldenEye 007, où un joueur possède des gants surpuissants. Ce dernier devient le joueur à abattre pour récupérer les gants.

Bare Butt Boxing se joue en local, en ligne (en réalité, nous n’avons trouvé que des bots) ainsi qu’en solo. Chaque partie réalisée nous rapporte de l’argent qui permet d’acheter du cosmétique pour nos personnages.

Le concept est intéressant, et il y avait un vrai potentiel à Bare Butt Boxing. Malheureusement, le rendu final est décevant, peu fun, manque de contenu, et il risque de décevoir la majorité des joueurs.

La prise en main est assez complexe. Bien qu’il y ait peu de touches assignées, nous mettons du temps à comprendre et à apprivoiser les sauts, les dashs ou encore le lancer d’objets. Même après ce test, nous n’avons pas compris s’il y avait un réel intérêt à alterner les coups de poing (gauche ou droite, cela ne change rien). Pour un jeu à destination d’un public casual, ce manque d’accessibilité peut frustrer.

De plus, la physique de Bare Butt Boxing est dans un entre-deux qui ne permet pas vraiment de savoir si les mouvements sont volontairement douteux (comme dans Nippon Marathon) ou si le jeu est tout simplement mal conçu. Cet entre-deux risque de frustrer les néophytes qui auront l’impression de n’avoir aucun impact sur ce qui se passe.

Après le concept, le vide

Il y a trois modes différents mais le contenu global est rachitique. Il manque cruellement d’objets, de mutateurs, de surprises et de fun. Nous nous donnons quelques « tatanes » et nous passons rapidement à un autre jeu, faute de quelque chose qui nous motive à rester.

Bare Butt Boxing ressemble parfois à ce qui pourrait être un mini-jeu d’un Mario Party ou Move or Die, mais qui a du mal à exister seul.

L’IA est douteuse et ne permet pas non plus de s’amuser en solo. C’est simple, il suffit d’envoyer une fois l’adversaire dans un portail et se cacher pour gagner la partie. L’IA va instinctivement sur le premier ennemi qu’elle voit, sans aucune distinction de score. La majorité du temps, le bot tombera dans le vide et perdra progressivement ses points.

Le mode en ligne est inutile, vu que tous les joueurs ont quitté le navire (est-ce qu’il y a déjà eu des joueurs sur le serveur ?) et que nous nous retrouvons en permanence avec des bots.

Finalement, Bare Butt Boxing pourra vous amuser le temps d’une partie (qui dure 2 à 5 minutes), et c’est globalement tout. Pour douze euros, il est difficile de vous conseiller cette expérience alors qu’il existe énormément de bons party games à bas prix sur notre eShop (comme ceux cités en introduction ou encore PlateUp!).

Les graphismes sont pourtant sympathiques. Il y a un vrai travail sur les décors et les personnages qui créent un univers cohérent et décalé. C’est malheureusement l’arbre qui cache la forêt, et sans gameplay consistant, Bare Butt Boxing est clairement une expérience à éviter.

La bande-son est répétitive et manque cruellement de punch. Il y avait pourtant énormément de choses à faire avec un tel concept au niveau du sound design…

Nous vous joignons une vidéo de vingt minutes pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.