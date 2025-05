Capcom ravive une légende du jeu d’action avec Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remaster, prévu pour une sortie sur Nintendo Switch le 23 mai 2025. Dans la foulée de cette annonce, l’éditeur japonais a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce intitulée “New Features”, mettant en lumière les améliorations de cette version modernisée ainsi qu’une galerie enrichie pour les fans de la série.

Sorti à l’origine sur PlayStation 2, Onimusha 2 reste un pilier du genre action-aventure avec une ambiance unique, mêlant réalisme historique et surnaturel. L’histoire prend place dans le Japon féodal du XVIe siècle, une décennie après les événements de Onimusha: Warlords. Le pays est plongé dans le chaos à la suite des campagnes sanglantes menées par Nobunaga Oda, un seigneur de guerre désormais revenu d’entre les morts.

Le joueur incarne Yagyuu Jūyūbē, maître du style de combat Yagyu Shinkage, de retour dans son village natal qu’il découvre en ruines. La région est assiégée par les forces démoniaques de Nobunaga. Animé par un désir de vengeance et de justice, Jūyūbē se lance dans un périple sombre et périlleux pour affronter le tyran immortel et libérer son peuple. Cette quête initiatique l’amènera à croiser d’autres personnages jouables, chacun avec leurs propres compétences et arcs narratifs, ajoutant une dimension stratégique au gameplay.

Le remaster promet plusieurs nouveautés : graphismes HD retravaillés, format d’écran 16:9, commandes modernisées, et effets visuels améliorés. La bande-son a également été retravaillée pour mieux s’adapter aux standards actuels, tout en conservant l’esprit sombre et épique du jeu original. La galerie étendue permettra aux fans de découvrir des croquis, illustrations et documents rares autour de l’univers du jeu.