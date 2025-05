Yasha: Légendes de la Lame Démoniaque est sorti de l’imagination de 7QUARK, un petit studio indépendant venant de Taïwan. Inspiré par des roguelites de renom comme Hades, Yasha nous plonge dans un univers au style japonais bien attirant. Mais est-ce à la hauteur ? Nous vous proposons de vous emparer de votre plus belle épée démoniaque, c’est parti pour Yasha: Légendes de la Lame Démoniaque !

Trois histoires

Yasha: Légendes de la Lame Démoniaque vous propose de choisir 3 personnages au moment de créer votre partie : Shigure qui utilise deux épées en alternance, Sara qui utilise deux lames en même temps et Taketora qui utilise deux arcs et qui peut attaquer au corps à corps et à distance.

Chaque personnage va avoir son histoire, plutôt courte, car seulement étalée sur 3 chapitres, si Shigure est le personnage principal, l’histoire des deux autres est intéressante et forme une sorte de « What if », sans jamais vraiment nous dire si c’est canon ou pas, nous retrouvons à chaque fois Shigure au centre de l’attention.

L’histoire est plutôt sympa. À chaque fois, nous allons suivre Shigure qui est une jeune femme qui pourra manipuler les lames de démon afin de vaincre le Démon à neuf queues qui menace le village depuis toujours. Il y aura toujours des histoires de sauts temporels un peu étranges, elle disparaît pendant 300 ans, mais les autres personnages sont toujours là à l’attendre comme s’ils n’avaient pas vieilli, c’est un peu bizarre et l’explication est rapidement bancale. L’histoire des deux autres personnages va être bien différente : Sara est exclue du royaume démoniaque et essaye de retrouver un peu de galon pour y retourner, Taketora lui est plutôt le gardien de la jeune Shigure quand elle est encore enfant.

Les histoires ne sont donc pas forcément passionnantes, mais elles ont le mérite d’être présentes, ce qui est assez rare dans ce genre de jeu, souvent c’est plutôt du lore caché à découvrir nous-mêmes. Mais tout est vraiment axé autour du gameplay.

Un air de déjà-vu

Côté gameplay, dire que le jeu a pris son inspiration du côté d’Hades serait un euphémisme. Chaque personnage va donc avoir son propre gameplay. Même si finalement ce sera plutôt similaire, la gestion des armes et des movesets sera bien différente.

Les personnages vont avoir plusieurs techniques, Y sera les attaques rapides, X les attaques lourdes, R permet de faire une attaque spéciale et B permet de faire une esquive. Si nous attaquons après une esquive, ce sera une ruée. Si nous gardons appuyé R pendant longtemps, on fait une attaque spéciale chargée. Les ennemis vont parfois avoir des attaques spéciales eux aussi, ces attaques vont faire apparaître un rond jaune autour d’eux, si nous utilisons une technique spéciale à ce moment-là nous allons faire un contre, si après un contre nous réutilisons une attaque spéciale alors une grosse technique va se lancer. Et c’est tout ce que propose le gameplay, mais c’est bien suffisant.

Ce qui va rendre le jeu différent ce sont les armes de nos personnages. Chacun va avoir 6 armes en plus de celle de base, chaque arme va avoir sa spécificité, par exemple Automne Pourpre de Shigure va lui permettre d’accumuler progressivement de la « flamme » qui une fois à 100 % va déclencher un cercle de flammes autour du personnage et infliger des dégâts. Comme nous avons la possibilité d’avoir 2 lames à la fois, nous allons pouvoir mixer deux armes. Certaines armes vont pouvoir se « charger » même quand elles ne sont pas actives, grâce à des capacités d’âme de lame que nous allons pouvoir obtenir au cours des « run » et qui ne dureront que pendant la partie, ce qui nous permet de pouvoir tester de multiples combinaisons possibles.

Lors des sessions de jeu, nous allons parcourir une série de niveaux, ce qui est navrant, c’est que ce sont toujours exactement les mêmes, que ce soient les niveaux, les apparitions d’ennemis, etc. Aucun aléatoire, le cheminement est toujours le même : 2 niveaux avec des ennemis classiques puis un boss. Chaque niveau va nous permettre d’obtenir à la fin de ce dernier un orbe d’âme qui va nous permettre d’obtenir un bonus pour une de nos armes, chaque arme va pouvoir avoir 3 bonus et chacun de ces bonus va pouvoir être amélioré jusqu’au niveau 3. Ce qui va nous permettre en plus du choix des armes d’avoir des parties différentes et d’essayer de trouver les meilleures combinaisons possibles. Après chaque boss nous arrivons dans un village, qui aura toujours une personne pour nous soigner, un défi possible pour obtenir un talisman – mais attention si nous perdons le défi nous pouvons dire adieu à 50% de nos PV – mais aussi des personnages qui seront là aléatoirement, la boutique de talismans, le cuisinier et la boutique d’orbes d’âme. Les talismans seront des bonus comme des PV supplémentaires, ou augmentation des dégâts, mais parfois aussi des très gros bonus contre un petit malus comme beaucoup de PV, mais un temps de récupération accru, etc.

C’est beau, mais…

Visuellement le jeu est clairement chatoyant, l’ambiance japonaise fonctionne bien, mais le village de base est vide avec 4 pauvres PNJ qui sont toujours les mêmes, pareil pour le petit village intermédiaire lors des niveaux, les ennemis sont aussi très peu nombreux, une dizaine tout au plus, comme déjà dit précédemment, toujours placés aux mêmes endroits c’est donc assez décevant. Pareil pour les boss qui sont toujours les mêmes.

Et ceci, peu importe le personnage que nous jouons, ou si nous sommes dans le chapitre 1, 2 ou 3 de notre personnage. Car oui c’est court comme jeu, 3 chapitres pour les 3 personnages, nous avons terminé en 1h30 environ chaque personnage, une fois les 2-3 premiers essais pour le premier personnage, nous avons fait du premier coup chaque chapitre avec les autres personnages. Shigure est d’ailleurs le personnage le moins simple des 3 pour finir le jeu, Sara étant la plus facile.

Chaque personnage requiert d’avoir un slot de sauvegarde différent, mais des choses comme les aliments du cuisinier sont communs à tous les personnages, c’est donc un peu bizarre de comprendre pourquoi créer 3 sauvegardes, pareil dans le menu du jeu nous pouvons revoir les vidéos de l’histoire des 3 personnages, ce n’est donc pas lié à une sauvegarde en particulier. Ces parties d’histoire ont souvent des artworks qui illustrent la situation, ces derniers sont vraiment très beaux, la musique en revanche est plutôt anecdotique, pas mauvaise, mais pas marquante non plus.

Une fois le jeu terminé, nous avons la possibilité de rajouter des facteurs de difficulté pour nous challenger un peu, malheureusement ça n’apporte pas grand-chose, l’enchaînement des niveaux étant toujours les mêmes et en augmentant le nombre d’ennemis ça ne change quand même pas que ce sont toujours les mêmes …

Le jeu est disponible sur l’eShop pour 29,99€ et sortira plus tard en version boîte.