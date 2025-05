Le premier Red Dead Redemption est arrivé sur Nintendo Switch en 2023, et la question s’est rapidement posée : Rockstar Games portera-t-il Red Dead Redemption 2 sur la future Switch 2 ? Plusieurs sources semblent aujourd’hui répondre par l’affirmative.

D’après de nouveaux rapports de GameReactor et Nintendúo, une version de Red Dead Redemption 2 serait bel et bien en préparation pour la Switch 2. Selon ces sources proches de Rockstar, le jeu pourrait arriver avant le 31 mars 2026, ce qui le placerait dans l’année fiscale en cours. L’information reste non officielle à ce jour, mais les échos sont suffisamment concordants pour susciter l’intérêt. Il est aussi question d’une mise à jour de Red Dead Redemption 2 pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S, qui améliorerait les performances et les graphismes du titre sur les consoles actuelles. Il n’est pas encore clair si cette mise à jour arriverait en même temps que la version Switch 2, ou si les sorties seraient décalées. L’idée d’un portage sur Switch 2 paraît crédible, d’autant plus que le premier opus a déjà été adapté pour la console de Nintendo. Compte tenu de la puissance supposée de la Switch 2 et des optimisations possibles, un portage de RDR2 semble envisageable techniquement, bien que le calendrier soit encore incertain.

La sortie repoussée de GTA VI à l’année fiscale suivante laisse une fenêtre propice pour la mise en avant de Red Dead Redemption 2 sur Switch 2. Dans le même temps, des rumeurs évoquent aussi un retour de GTA IV, ce qui montre que Rockstar pourrait multiplier les projets de remasterisation ou de portage dans les mois à venir. Rappelons que Red Dead Redemption 2, sorti initialement en 2018, est un préquel du premier jeu. Il suit le personnage d’Arthur Morgan et plonge les joueurs dans l’univers du gang de Dutch van der Linde, avec des figures connues comme John Marston. En début d’année, des fuites évoquaient déjà une arrivée de RDR2 sur la nouvelle console de Nintendo, aux côtés d’autres titres majeurs comme Cyberpunk 2077, Elden Ring ou encore Final Fantasy VII Remake, tous confirmés lors du Nintendo Direct de la Switch 2 en avril. Seul RDR2 manquait encore à l’appel, mais il pourrait bien être le prochain.

Toujours selon GameReactor et Nintendúo, le portage de RDR2 sur Switch 2 ne serait pas un cas isolé. Rockstar prévoirait de le sortir en parallèle ou à proximité de la mise à jour next-gen sur PS5 et Xbox Series X|S. Aucun détail n’a encore été donné concernant la disponibilité en version physique, numérique ou les deux, mais le précédent du premier Red Dead Redemption — lancé d’abord en version digitale en août 2023, puis en boîte en octobre — laisse penser que plusieurs formats sont envisageables.

Par ailleurs, Take-Two semble vouloir miser gros sur la nouvelle console de Nintendo (voir ici). Son PDG Strauss Zelnick a confirmé lors d’une réunion avec les investisseurs que quatre jeux seraient prévus pour la Switch 2, soulignant un engagement sans précédent envers une plateforme Nintendo. Il a également salué les efforts de Nintendo pour devenir plus accessible aux éditeurs tiers. La relation entre Nintendo et Rockstar pourrait donc s’intensifier dans les mois à venir. Après le lancement sur Switch de la trilogie GTA remasterisée et du premier Red Dead Redemption, l’arrivée de RDR2 sur Switch 2 pourrait marquer une nouvelle étape dans cette collaboration. Pour GTA VI, en revanche, aucune annonce n’a encore été faite concernant une éventuelle version Switch 2.