Voici un jeu qui respire la nostalgie et qui nous ramène dix ans en arrière, à l’époque où nous nous amusions avec nos amis sur le mode zombie de Call of Duty: Black Ops 2. Spacepunk Survival est un FPS où nous devons survivre à des hordes de plus en plus dangereuses. Le jeu est développé par les Brésiliens de Tavern Tale Studios et est arrivé sur l’eShop le 6 février 2025 au prix de dix euros.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Spacepunk Survival.

Une base prometteuse…

Spacepunk Survival est un FPS où nous devons survivre à des hordes de monstres. Le concept et la prise en main sont très simples pour les habitués de jeu de tir. Il y a une gâchette pour tirer, une autre pour viser, un bouton pour recharger et le joystick droit pour donner un coup de couteau.

Nous gagnons de l’argent à chaque monstre tué. L’argent nous permet d’acheter de nouvelles armes, comme un fusil à pompe ou un pistolet laser. Nous pouvons aussi acheter une sorte de spécialisation (une à la fois maximum) qui nous permettra par exemple d’avoir un peu plus de vie ou de recharger automatiquement à chaque monstre tué d’une balle dans la tête. En plus de ça, il est possible de débloquer de nouvelles salles… qui n’apportent pas grand-chose.

Chaque nouvelle vague apporte son lot de monstres. Si les premiers sont plutôt basiques, nous ferons face à des ennemis qui explosent après leur mort, à ceux qui nous tirent dessus, à des volants et même des sortes d’Endermen qui se téléportent dans notre dos.

Heureusement, notre vie se régénère dans le temps ce qui nous permet de survivre sur de longues durées si nous jouons assez intelligemment. Nous possédons aussi une sorte d’ultime, comme une mitrailleuse à placer au sol pour nous sauver lors de situations périlleuses.

Spacepunk Survival est un FPS plein de promesses qui se révèle finalement assez décevant. Si le gameplay est simple et accrocheur, que l’ambiance est anxiogène à souhait, le jeu manque de contenu et d’ambition pour tenir dans la durée.

Le jeu possède de belles idées qui ne sont finalement pas exploitées. Le nombre d’armes est très limité et nous faisons rapidement le tour. Il est impossible de les améliorer ou de les modifier ce qui rend le FPS peu intéressant.

Les salles que nous débloquons agrandissent juste le décor et n’apportent aucune nouveauté. Nous sommes finalement avec une carte grande… mais vide. Le gameplay est statique, n’évolue pas, et plus la survie avance, moins nous prenons de plaisir sur le jeu.

… Mais un manque de contenu préjudiciable

Cette sensation de vide explique certainement les serveurs totalement vides du jeu, seulement quelques mois après la sortie du FPS. Nous avons cherché pendant de longues minutes, sur plusieurs créneaux horaires, mais il fut impossible de trouver la moindre partie.

C’est vraiment dommage. Spacepunk Survival, avec un peu plus d’ambition dans son gameplay aurait pu séduire les nostalgiques de Call of Duty: Black Ops 2 ou les joueurs en recherche d’une expérience à la fois anxiogène et remplie d’action à bas prix.

Finalement, pour dix euros, nous avons un jeu certes pas très cher mais que nous mettrons très rapidement de côté alors que des expériences, certes plus onéreuses mais bien plus qualitatives, dans le même genre, existent sur Nintendo Switch (comme Remnant: From the Ashes).

Les graphismes, bien que très sombres, sont réussis. Nous sommes dans une ambiance oppressante qui réussit à nous angoisser par moment, surtout quand un ennemi arrive furtivement dans notre dos. Une lampe torche à acheter n’aurait cependant pas été de refus.

La bande-son est super… lors de la découverte du jeu. Malheureusement, la musique se répète en boucle ce qui amenuise progressivement l’angoisse provoquée par celle-ci. Au bout d’un moment, nous reconnaissons même quand cette dernière cherche à nous provoquer un jump scare. Encore une fois, nous faisons face à un manque d’ambition dommageable pour les joueurs…

Le portage n’est pas irréprochable sur Nintendo Switch. Le jeu a de petits lags intempestifs au bout de quelques vagues, surtout à la mort du monstre explosif. Pour ce genre de jeux où le moindre faux mouvement est synonyme de mort, ces lags (certes légers) nuisent grandement à l’expérience. Le jeu n’est pas traduit en français mais ce n’est pas très dérangeant.

Nous vous joignons une vidéo de cinquante minutes de gameplay pour que vous puissiez vous faire votre propre avis !