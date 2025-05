Préparez-vous à entrer dans la bataille et à sauver le monde !

Microids Distribution France et Meridiem ont le plaisir d’annoncer que l’édition physique Elsie Magitek Edition sera disponible sur PlayStation 5 et Nintendo Switch le 10 juillet 2025. Développé par Knight Shift Games et édité en version numérique par Playtonic Friends, ce jeu d’action-plateforme rogue-like, haut en couleur propose des niveaux générés de manière procédurale, une armée de robots à affronter et une grande variété d’objets et d’armes pour rendre chaque partie unique.

Meridiem a conçu et produit l’édition physique Magitek Edition d’Elsie sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, qui comprendra le jeu, un fourreau spécial, une planche de stickers et un livre de personnages !

Bienvenue sur la planète Ekis, un monde à la pointe de la science qui regorge également de ressources naturelles ! Mais ces terres ont beau être enchanteresses, le chaos n’est jamais très loin, car elles sont également ravagées par des catastrophes naturelles. Au tout début de notre histoire, le Dr. Grey, scientifique de renom, a conçu une équipe d’androïdes très avancés capables d’empêcher ces désastres. Ces androïdes étaient alors connus sous le nom de « Gardiens ».

Le véritable pouvoir des Gardiens réside dans le noyau de l’Arclight, une source d’énergie qui leur permet de maîtriser les éléments. Le monde a profité d’une courte période de paix avant que les Gardiens ne disparaissent du jour au lendemain

Une tempête s’est mise à souffler et la mer s’est déchaînée tandis qu’une nouvelle menace faisait son apparition. Une armée de robots a assiégé la maison du Dr. Grey, dans la ville de Neotoño. Au milieu du chaos et alors que de nouvelles catastrophes étaient à craindre, le Dr. Grey a fabriqué une dernière androïde… Elsie. Unique, celle-ci doit retrouver les Gardiens et sauver la planète Ekis.

Incarnez cette androïde surpuissante et terrassez des hordes de robots pour rejoindre les Gardiens et sauver le monde ! Préparez-vous à livrer bataille après bataille pour protéger votre planète !

Caractéristiques du jeu :

Évitez les ennemis et les projectiles : courez, plongez et tirez sans arrêt à travers les niveaux remplis d’ennemis qui bougent dans tous les sens. N’oubliez pas de parer au bon moment!

: courez, plongez et tirez sans arrêt à travers les niveaux remplis d’ennemis qui bougent dans tous les sens. N’oubliez pas de parer au bon moment! La mort est un éternel recommencement : dans ce jeu rogue-like, vous allez en voir de toutes les couleurs… et mourir, très souvent. Mais vous vous relèverez toujours pour tirer profit du chaos.

: dans ce jeu rogue-like, vous allez en voir de toutes les couleurs… et mourir, très souvent. Mais vous vous relèverez toujours pour tirer profit du chaos. Explorez les domaines en technicolor de la planète Ekis : visitez les biomes aux couleurs vibrantes de la planète Ekis. Les niveaux étant générés de manière procédurale, vous découvrirez de nouveaux défis et ennemis à chaque run.

: visitez les biomes aux couleurs vibrantes de la planète Ekis. Les niveaux étant générés de manière procédurale, vous découvrirez de nouveaux défis et ennemis à chaque run. Toujours plus d’action et de personnalisation : en ce qui concerne vos améliorations, compétences et armes, c’est vous qui avez le contrôle. Vous pouvez opter pour une stratégie complètement différente à chaque fois. Testez différentes méthodes pour découvrir des synergies dévastatrices.

: en ce qui concerne vos améliorations, compétences et armes, c’est vous qui avez le contrôle. Vous pouvez opter pour une stratégie complètement différente à chaque fois. Testez différentes méthodes pour découvrir des synergies dévastatrices. Défiez des boss spectaculaires et venez à bout des Gardiens des biomes : montrez de quoi vous êtes capable face aux redoutables robots, aux boss impressionnants et aux Gardiens des biomes. Retenez leurs mouvements et leurs attaques pour remporter la victoire.

: montrez de quoi vous êtes capable face aux redoutables robots, aux boss impressionnants et aux Gardiens des biomes. Retenez leurs mouvements et leurs attaques pour remporter la victoire. Frottez-vous au combat au corps à corps grâce à un deuxième personnage : rejoignez la bataille avec Andru, un personnage spécialiste du corps à corps qui bénéficie d’armes, bonus et capacités uniques. Rapprochez-vous pour tabasser vos adversaires et poussez votre cri de guerre.

Elsie – Magitek Edition sera disponible sur PlayStation 5 and Nintendo Switch le 10 juillet 2025.