– Les forces du Paradis et de l’Enfer prennent un aller simple pour le fun avec la suite du hit de Shiny Shoe, qui a redéfini tout un genre –

Monster Train 2, la suite très attendue de l’un des deckbuilders les plus acclamés et influents de la décennie, est désormais disponible par l’entremise de Big Fan, le label d’édition de Devolver Digital, et le studio Shiny Shoe (Monster Train). Construisez un deck puissant pour vaincre les Titans, muent par une force indomptable et destructrice qui vous attend dès maintenant sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S au prix de 24,99 €. Il est également disponible sur l’abonnement Xbox Game Pass.

Goûtez au mélange exquis de combats stratégiques, de construction de jeu de cartes et de positionnement tactique dans cette nouvelle bande-annonce de lancement :

Un vaste choix de cartes pour créer des synergies incroyables : Monster Train 2 offre des possibilités immenses, aussi accessibles pour les nouveaux et nouvelles venues que profondes pour les stratèges chevronnés. Les affrontements sont tendus, riches en découvertes macabres.

Montez à bord de la première classe de Monster Train 2 avec le Supporter Pack, qui inclut :

Une version numérique de la bande originale de Monster Train 2

Un compendium numérique réunissant un artbook, des vidéos coulisses, des fonds d’écran, des posters imprimables et autres goodies

Monster Train 2, en bref :

Un champ de bataille innovant, sur plusieurs niveaux : chaque étage doit être défendu à mesure que les ennemis envahissent votre train pour atteindre son foyer en vue d’écourter votre voyage. Déployez judicieusement vos unités pour stopper net leur progression !

chaque étage doit être défendu à mesure que les ennemis envahissent votre train pour atteindre son foyer en vue d’écourter votre voyage. Déployez judicieusement vos unités pour stopper net leur progression ! Une variété ébouriffante : renforcez votre locomotive avec un grand nombre de Pyre Hearts, qui offrent chacun des avantages offensifs et défensifs différents, et alignez votre tactique de jeu pour en tirer la substantifique moelle. Débloquer des Pyre Hearts est un bon moyen de personnaliser votre run, mais joue également un rôle clé dans l’avancement de l’histoire.

: renforcez votre locomotive avec un grand nombre de Pyre Hearts, qui offrent chacun des avantages offensifs et défensifs différents, et alignez votre tactique de jeu pour en tirer la substantifique moelle. Débloquer des Pyre Hearts est un bon moyen de personnaliser votre run, mais joue également un rôle clé dans l’avancement de l’histoire. De nouveaux types de cartes :

Cartes d’équipement : peuvent être appliquées aux unités pour offrir divers buffs et pouvoirs déterminants en combat



Room Cards : ajoute des boosts utiles aux différents étages du train pour offrir de nouveaux avantages stratégiques aux unités que vous y déploierez



Une flopée de nouvelles factions jouables : choisissez parmi plusieurs clans, qui disposent chacun de leur spécialité.

Banished : un groupe composé d’anges et d’hymnistes spécialisés dans les techniques d’empilement et l’utilisation d’équipement lourd.



Pyreborne : une faction impitoyable et avide, obsédée par l’or. Pour elle, la richesse est littéralement le pouvoir.



Luna Coven : une bande de sorcières qui exploitent le pouvoir lunaire et la magie pour abattre leurs ennemis.



Underlegion : une force de décomposition et de renouvellement avec des créatures fongiques entraînées dans un cycle de pourriture et de renaissance.



Lazarus League : des scientifiques brillants mais déséquilibrés élaborent des concoctions très volatiles, à la fois nocives et curatives, pour combattre les légions du Paradis.



Un mode Infini : la difficulté grandissante met vos nerfs et votre talent à rude épreuve. Pendant combien de temps parviendrez-vous à survivre ?